'Il futuro che ci aspetta': le nuove tendenze nei processi di misurazione, raccolta e analisi dei dati

Andrea Carbone (General Manager Exelab)

Ad illustrarle Exelab, insieme ad esperti del settore, il 14 giugno durante il WMF – We Make Future, fiera internazionale e festival sull’innovazione AI, Tech e Digital





MILANO - Tre giorni di immersione totale nel futuro che ci aspetta, ma anche tre giorni per capire come renderlo sostenibile, inclusivo ed equo grazie alle tecnologie AI, Tech e Digital. Arriva dal 13 al 15 giugno a BolognaFiere il WMF – We Make Future, Fiera Internazionale e Festival sull’innovazione che mette a sistema competenze e progettualità di professionisti, aziende, startup, fondi di investimento e istituzioni da più di 90 Paesi, con rappresentanti da Europa, Africa, America del Nord e del Sud, Asia e Medio Oriente, riunendo il meglio dell’innovazione mondiale. Più di 90 palchi formativi per esplorare verticalmente tutti i principali temi dell’innovazione con particolare focus su intelligenza artificiale e innovazione tecnologica e digitale.





All’interno di questa cornice, Emanuele Caronia e Andrea Carbone, rispettivamente CEO e General Manager di Exelab, il primo system integrator di HubSpot in Italia, il 14 giugno modereranno un panel di ospiti per un'intera giornata su temi connessi all’utilizzo dei dati nell’era dell’AI e alle opportunità che ne derivano per le aziende. Durante l’incontro saranno presi in esame - in una serie di interventi di esperti del settore - strumenti e tendenze che stanno modellando il futuro dell'analisi dei dati.





Ad aprire la giornata sarà Filippo Trocca, Chief Innovation Data Officer di Datrix, che racconterà come unire AI e dati per ottimizzare il business di un ecommerce. A seguire Matteo Zambon, Co-Founder di Tag Manager Italia e Google Beta & Alpha tester, spiegherà ai partecipanti come ottimizzare la Consent Mode v2 allo scopo di recuperare i dati e utilizzarli per mantenere le campagne Google Ads in profitto. Nella gestione di un business, nel lancio di una campagna marketing o nell’analisi dei dati è infatti opportuno dotarsi di procedure specifiche per effettuare ogni passaggio correttamente. L’intervento di Zambon entrerà nel dettaglio su come comportarsi nei casi in cui tutti gli schemi saltano ma si devono comunque raggiungere gli obiettivi di marketing e di business prestabiliti. William Sbarzaglia, Data analyst mostrerà invece l'intero percorso dal piano di misurazione al ricavo degli insight, dai dati qualitativi alla data visualization. Lo scopo è dimostrare come sia possibile svolgere un’analisi accurata anche con poco budget e farsi aiutare dall'AI per ottenere un beneficio sia in termini di risparmio di tempo che di comprensione del dato.





Toccherà poi a Emanuele Caronia, CEO di Exelab, mostrare al pubblico di WMF 2024 il valore nascosto nei dati non strutturati: email, post sui social media, recensioni dei clienti, sono una fonte ricca di informazioni ma spesso trascurata. Grazie ai recenti avanzamenti nell'Intelligenza Artificiale, oggi abbiamo gli strumenti per trasformare questa massa spesso enorme di informazioni in insights preziosi e azionabili, in modo molto più semplice di quanto si possa credere. L’intervento di Caronia si concentrerà su come sfruttare questa potenzialità per ottenere un vantaggio competitivo.





Enrico Pavan, Co-founder & President, Analytics & CRO Director Analytics di Analytics Boosters, analizzerà le best practices dedicate alla data strategy & collection, ovviamente tramite GA4, cercando di evitare tranelli e trabocchetti comuni per arrivare a sconfiggere la famigerata Consent Mode.





Chiuderà Federica Brancale, Business Analyst & Growth Strategist CRO & Data Strategist, Design thinking Facilitator & LEGO Serious Play Lover, che spiegherà l'uso in dettaglio di analisi dei dati (ed AI) e system thinking in ottica di management sostenibile.