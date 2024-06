Domani a Giovinazzo c'è Road to Battiti con Annalisa e Tanani

GIOVINAZZO - Domani, domenica 2 giugno, a Giovinazzo, in piazza Vittorio Emanuele II, è in programma “Road to Battiti”, il tour di avvicinamento al Radio Norba Cornetto Battiti Live, il grande show di Radio Norba, da quest’anno in onda anche su Canale 5. Due grandi ospiti per questo nono e penultimo appuntamento: prima sul truck e poi sull’ormai inconfondibile cuore del radio live show di Radio Norba saliranno Annalisa e Tananai.Annalisa è reduce da due concerti sold out all’Arena di Verona, dove ha cantato per la prima volta. E’ il preludio di un’altra grande state per la cantautrice, che con 41 Platini e 13 Oro è la donna più certificata del 2024. Non solo, è la prima artista solista ad aver ottenuto il Quinto Platino, con “Mon Amour” e “Bellissima”. Con tre singoli nella Top 100 e cinque nella Top 200, oltre che nella classifica ufficiale singoli Fimi/Gfk, Annalisa è anche l’artista femminile più ascoltata su Spotify e la prima donna ad entrare nella classifica globale di Billboard USA nella top 100. Dopo aver conquistato l’America dove è stata scelta da Billboard Italia per il premio “Global Force” ai Billboard Women in Music, l’evento annuale dedicato alle donne più influenti dell’industria musicale, la cantautrice ha portato la sua musica in Francia, dove la hit “Sinceramente” che ha appena conquistato il Doppio Disco di Platino, è uscita in versione italo francese con Olivia Stone e il remix di Bob Sinclar.E’ un momento d’oro anche per Tananai. Dopo un anno da protagonista che lo ha visto in top10 nella classifica Fimi degli album più venduti del 2023 con “Rave, Eclissi” (doppio disco di platino) e #5 nella classifica dei singoli più acquistati con “Tango” (quintuplo disco di platino), oltre ai sold out del suo primo tour nei palazzetti e dei live estivi 2023, è tornato con “Veleno”, che segna ufficialmente l’inizio della nuova fase artistica di Tananai, il quale conferma il suo status di cantautore autentico. E’ il racconto di un amore che richiede risposte, in un viaggio fatto di rischi in cui il desiderio di viversi e mettersi in gioco supera la paura di farsi male. Attraverso un immaginario ben chiaro, fatto di sguardi, domande e metafore, la voce di Tananai accompagna l’ascoltatore all’interno di una storia un po’ tormentata, da cui sembra impossibile allontanarsi.Due grandi ospiti, dunque, per la nona tappa di “Road to Battiti”, che gode della media partnership di “Tv Sorrisi e Canzoni”, il brand punto di riferimento per gli amanti della tv e dello spettacolo, che segue tutti i momenti del tour con incontri dedicati con il pubblico e contenuti speciali sul magazine, sul sito e sui social.Il radio live show di Radio Norba avrà inizio alle 18, con i dj e gli animatori della radio del sud che intratterranno il pubblico con la musica più bella del momento e tanto divertimento, in attesa dell’arrivo di Annalisa e Tananai, che saranno intervistati sul truck in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky. Al termine del radio live show, intorno alle 21, i due artisti eseguiranno due canzoni ciascuno per la registrazione della “performance on the road” che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del “Radio Norba Cornetto Battiti Live”. Ancora top secret i titoli delle quattro canzoni che saranno registrate. Il pubblico potrà assistere gratuitamente al radio live show, così come alla registrazione del videoclip, fino naturalmente al raggiungimento delle capienze consentite.