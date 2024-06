Controllo del territorio nella Capitale: 4 arresti e diverse denunce

ROMA - Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle, con il supporto di altre pattuglie della Compagnia Roma Casilina e dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma hanno effettuato una mirata attività di controllo nei quartieri Centocelle, Gordiani, Quarticciolo, Osteria del Curato e Santuario finalizzata alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nelle aree di periferia, con particolare attenzione all’area di piazza dei Mirti, via dei Castani e all’area del terminal della metro Anagnina, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno arrestato 4 persone e ne hanno denunciate alla Procura della Repubblica altre 7, sanzionando amministrativamente 20 cittadini.Nel dettaglio, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a cedere una dose di hashish ad un acquirente, tentando poi di sottrarsi all’arresto fuggendo a piedi e lanciando un sasso per non farsi arrestare ma è stato raggiunto e condotto in caserma.Poco dopo, i Carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli hanno arrestato un 27enne e un romano di 28, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sorpresi mentre cedevano sostanze stupefacenti a diversi acquirenti, prelevando le dosi da un vano contatore per l’acqua. Bloccati immediatamente, i Carabinieri sono riusciti a rinvenire e sequestrare 17 dosi di crack e la somma contante di circa 110 euro.Stessa sorte anche per un uomo di 32 anni, senza fissa dimora e con precedenti, che sottoposto ad un controllo d’iniziativa in strada è stato trovato in possesso di 16 dosi di crack e 6 di cocaina e la somma di 40 euro circa, occultati all’interno di un pacchetto di sigarette, che ha tentato di disfarsi ma è stato arrestato dai Carabinieri.I successivi controlli hanno permesso ai Carabinieri di denunciare a piede libero due cittadini romani di 25 e di 21 anni, poiché trovati in possesso nella loro a abitazione di circa 18 g di hashish e 20 di marijuana.Denunciato altresì dai Carabinieri, un 26enne, senza fissa dimora e con precedenti, che a seguito di un controllo è stato trovato in possesso senza giustificato motivo di un coltello a serramanico.Una cittadina romana di 28 anni, già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata dai militari per porto di armi o oggetti atti ad offendere, poiché trovata in possesso senza giustificato motivo di un coltello a scatto e di uno spray al peperoncino.Individuato e rintracciato nel corso dei controlli un uomo di 24 anni che da accertamenti si è appurato che era il conducente di un’autovettura che a seguito di un sinistro stradale si era dato alla fuga e pertanto è stato denunciato dai Carabinieri.Denunciato per guida in stato di ebrezza un romano di 33 anni, poiché sorpreso alla guida del proprio veicolo è risultato positivo all’alcol test.Invece, uno straniero di 30 anni, non è passato inosservato ai Carabinieri che lo hanno sorpreso a discutere sotto l’abitazione della ex compagna, nonostante fosse già sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, per cui per questo motivo è stato denunciato.Ispezionato e sanzionato il titolare di un’attività commerciale di via delle Robinie, per la violazione della legge regionale per la mancata esposizione di cartelli recanti il prezzo di alcuni prodotti esposti.Infine, 19 cittadini, sono stati sanzionati in via amministrativa e segnalati alla Prefettura di Roma per il possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, cocaina e marijuana, destinata ad uso personale.In totale, i Carabinieri hanno identificato 100 persone e eseguito verifiche su 60 veicoli e elevate sanzioni al codice della strada per un importo di circa 5.000 euro.