Ballottaggi elezioni comunali: Firenze, Bari e Perugia al csx

Risultati elettorali



Il centrosinistra, inclusi i centri dove c'è stata un'alleanza con il Movimento 5 Stelle (M5S), ha ottenuto vittorie significative a Firenze, Bari, Potenza, Campobasso, Perugia, Vibo Valentia e Cremona. Dall'altra parte, il centrodestra ha prevalso a Caltanissetta, Lecce, Urbino, Rovigo e Vercelli. I candidati civici hanno conquistato la poltrona di primo cittadino ad Avellino e Verbania.



Storica vittoria a Firenze



Per la prima volta nella storia fiorentina, una donna guiderà Palazzo Vecchio. Sara Funaro, candidata del Partito Democratico (Pd) della coalizione di centrosinistra, è la prima sindaca di Firenze. Funaro ha commentato: "Sono un po' emozionata, lo dico sinceramente; sento l'emozione grandissima di tutti questi mesi".



Elezioni a Bari: vittoria di Vito Leccese (Pd)



A Bari, il nuovo sindaco è Vito Leccese del Pd. Dopo la vittoria, Leccese ha dichiarato: "Grazie Bari per il risultato elettorale, ma siamo solo all'inizio nel senso che il duro lavoro inizierà dal momento della proclamazione. Io sono particolarmente soddisfatto anche delle proporzioni del voto, perché è un risultato straordinario che va oltre tutte le aspettative".

In 105 comuni italiani, di cui 14 capoluoghi, le urne sono chiuse e lo spoglio è in corso per i ballottaggi delle elezioni amministrative. L'affluenza definitiva si è attestata al 47,71%, in calo rispetto al primo turno, quando il dato era del 62,83%.