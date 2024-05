Stephanie Nomegne, uscito il singolo d'esordio dal titolo 'Hai tutto dentro'

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito in questi giorni, su tutte le piattaforme, il singolo d'esordio di Stephanie Nomegne dal titolo "Hai tutto dentro". E' questo un viaggio verso il cuore della musica, dove Stephanie porta con sé una voce unica e un messaggio che risuona profondamente. Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito in questi giorni, su tutte le piattaforme, il singolo d'esordio di Stephanie Nomegne dal titolo "Hai tutto dentro". E' questo un viaggio verso il cuore della musica, dove Stephanie porta con sé una voce unica e un messaggio che risuona profondamente.





Fin da giovane, all’età di soli 8 anni, Stephanie ha sentito il richiamo della musica, partecipando con passione a concorsi e spettacoli scolastici. Questi primi passi hanno dato vita a una passione che è maturata insieme a lei, trasformandosi in una vera e propria espressione artistica all’età di 17 anni.





I suoi primi momenti nel mondo della musica professionale hanno avuto luogo nel coro parrocchiale, dove ha iniziato a plasmare le sue capacità vocali e ad esibirsi come corista. Questa esperienza non solo ha affinato la sua tecnica vocale, ma ha anche insegnato l’importanza della collaborazione e dell’armonia all’interno di un gruppo. Nel frattempo, Stephanie ha continuato a perfezionare il suo talento attraverso lo studio del canto, trovando opportunità per esibirsi su palcoscenici più intimi e consolidare la sua presenza scenica.





Nel 2015, un momento magico è arrivato per Stephanie quando si è esibita con un’associazione culturale. Questa performance ha non solo evidenziato le sue abilità artistiche, ma ha anche rafforzato la sua determinazione nel perseguire una carriera musicale. Collaborare con l’associazione le ha permesso di confrontarsi con altri artisti e di arricchire il suo bagaglio di esperienze, consolidando il suo stile e la sua visione artistica.





L’impulso di esplorare temi profondi attraverso la musica è cresciuto sempre di più, portando Stephanie a comporre il suo primo singolo, "Per te per me". Questo brano rappresenta un potente commento sulla realtà dei giovani, celebrando l’amicizia e le esperienze che li plasmano. "Per te per me" è un inno all’amore in tutte le sue sfumature, affrontando temi come l’abbandono, il rigetto e la gioia dell’essere vivi. La canzone rivela le sfide dei rapporti umani, ma anche la bellezza e la forza dell’affetto autentico.





Con il suo debutto, Stephanie Nomegne si propone di dare voce a tutte le emozioni che abitano il suo cuore, creando un’armonia di suoni e sentimenti che cattureranno l’attenzione degli ascoltatori. La sua musica invita ad un viaggio di scoperta e condivisione, offrendo un rifugio per chiunque voglia immergersi in un mondo di ascolto e comprensione. Ogni nota e ogni parola delle sue canzoni narrano una storia, un’emozione, un frammento di vita vissuta e sentita con profondità.





Stephanie è pronta a condividere la sua pace interiore e la sua passione con gli amanti della musica, aprendo loro un portale verso l’ispirazione e il rifugio. Con "Hai tutto dentro", la sua carriera decolla, e il futuro di questa talentuosa artista promette ancora grandi sorprese. Dotata di una voce che sa essere potente e delicata allo stesso tempo, e con la capacità unica di trasformare le sue esperienze personali in melodie che penetrano l’anima, Stephanie Nomegne è destinata a lasciare un’impronta indelebile nel panorama musicale contemporaneo.