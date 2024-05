Operazione "Albana": 15 arresti per traffico di droghe e associazione criminale

CALTANISSETTA - Nelle prime ore di questa mattina, una vasta operazione coordinata ha portato all'arresto di 15 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti, in particolare marijuana e hashish. L'azione, denominata "Operazione ALBANA", è stata condotta dai Carabinieri del ROS (Raggruppamento Operativo Speciale), con il supporto dei Comandi Provinciali Carabinieri di Enna, Caltanissetta, Catania e Brescia.Le indagini, avviate su richiesta della Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, hanno portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare da parte del GIP del Tribunale locale. Tra i destinatari delle misure cautelari, tre sono stati indagati anche per intestazione fittizia di beni al fine di eludere le normative sulle misure di prevenzione.La maggior parte degli indagati è stata destinataria della misura cautelare in carcere, mentre due soggetti sono stati posti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Inoltre, la Procura della Repubblica di Caltanissetta ha emesso decreti di perquisizione da eseguire in Germania nei confronti di due soggetti residenti a Colonia.L'indagine, che ha coinvolto anche la cooperazione internazionale con la presenza del ROS e delle autorità tedesche, ha rivelato un traffico di stupefacenti provenienti dalla Germania e diretti a Barrafranca, in Sicilia. Si sospetta che il traffico sia gestito da individui barresi emigrati in Germania.Le indagini hanno inoltre evidenziato legami con la criminalità organizzata di Catania, con l'accusa di aver istituito una piantagione di Cannabis Indica e una raffineria per la produzione di marijuana e hashish. Numerose armi e munizioni sono state sequestrate nel corso delle operazioni, evidenziando la pericolosità e l'organizzazione del sodalizio criminale.L'operazione "ALBANA" rappresenta un altro importante passo nel contrasto alla criminalità organizzata e al traffico di droga in provincia di Enna. Le autorità competenti continuano a lavorare per garantire la sicurezza e il benessere della comunità, perseguendo coloro che mettono a rischio la legalità e il vivere civile.