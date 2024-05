Malore per il Ministro della Difesa Guido Crosetto durante il Consiglio Supremo di Difesa

ROMA - Il Ministro della Difesa Guido Crosetto si è sentito male durante una seduta del Consiglio Supremo di Difesa e, secondo quanto riferito da fonti della Difesa, è stato prontamente trasportato in ospedale in ambulanza.

L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i partecipanti alla riunione, ma le condizioni del Ministro non sono state immediatamente divulgate. Tuttavia, la prontezza dei soccorsi e il tempestivo intervento dei sanitari hanno permesso di garantire un'assistenza immediata.

Questo incidente non è il primo per Crosetto. A metà febbraio, il Ministro era stato ricoverato per dolori al petto. In quell'occasione, si era recato autonomamente al pronto soccorso dove, dopo una serie di accertamenti e monitoraggi, gli era stata diagnosticata una lieve pericardite, fortunatamente senza danni cardiaci.