Jimmy Ghione e 'Madame Scippo': l'inchiesta su borseggi nella Metropolitana di Roma

ROMA - Questa sera, su Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35), andrà in onda un'inchiesta condotta da Jimmy Ghione sui crescenti casi di borseggi nella metropolitana di Roma. Si tratta di una pratica sempre più diffusa che coinvolge sia turisti che pendolari, perpetrata da gruppi ben organizzati.L'inviato del noto programma satirico ha intercettato diverse giovani borseggiatrici che, dopo aver compiuto il gesto, fuggono rapidamente dalla scena del crimine. Tuttavia, durante le sue ricerche, Ghione si è imbattuto in una figura particolarmente nota nell'ambiente dei borseggiatori: "Madame Scippo"."Madame Scippo" è una nota scippatrice che si aggira indisturbata sulla banchina della metropolitana, apparentemente tranquilla, con una bambina di circa due anni in braccio. Tuttavia, secondo quanto rivelato da un dipendente dell'Atac, la società che gestisce il trasporto pubblico romano, quella bambina non è sua.La sconcertante rivelazione del dipendente Atac è che la bambina viene "prestata" a "Madame Scippo" per venire in metropolitana, perché lei è considerata la più abile nel compiere i furti. Il dipendente ha anche aggiunto che questa pratica è quotidiana, sottolineando la gravità e la frequenza con cui si verificano questi episodi.Il servizio completo condotto da Jimmy Ghione sarà trasmesso questa sera su Striscia la Notizia.