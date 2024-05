Brescia, il 24 maggio la 'Serata della Moda 2024 Gruppo Foppa Fashion Performance - Tra le stelle e i sogni'

BRESCIA - Quasi 200 creazioni sfileranno venerdì 24 maggio 2024 sul palco del Brixia Forum. Veri e propri capolavori realizzati dagli studenti del CFP Lonati, del Liceo Artistico Foppa e dell’ITS Academy Machina Lonati. Un connubio spettacolare tra moda, arte e performance: è l’attesa Serata della Moda - Gruppo Foppa Fashion Performance che anche quest’anno promette, come da tradizione, di stupire il pubblico. - Quasi 200 creazioni sfileranno venerdì 24 maggio 2024 sul palco del Brixia Forum. Veri e propri capolavori realizzati dagli studenti del CFP Lonati, del Liceo Artistico Foppa e dell’ITS Academy Machina Lonati. Un connubio spettacolare tra moda, arte e performance: è l’attesa Serata della Moda - Gruppo Foppa Fashion Performance che anche quest’anno promette, come da tradizione, di stupire il pubblico.





In passerella, il risultato di un intenso e appassionato anno di lavoro collettivo: Tra le stelle e i sogni è il fil rouge di questa undicesima edizione che si propone di mostrare creatività, maestria artistica e tecnologia, espresse attraverso quei capi che narrano i sogni e le ambizioni degli studenti e le tendenze di oggi. Un’occasione unica per i giovani del Gruppo Foppa che mostreranno il proprio talento, presentando creazioni audaci e ambiziose, realizzate grazie al supporto dei docenti, in un mix affascinante di tessuti, tagli innovativi e dettagli unici.





Tutti i colori dei sogni, Il colore nell’arte e La forza delle emozioni sono le tre collezioni presentate dal CFP Francesco Lonati. La prima, proposta dagli studenti del primo e secondo anno, è ispirata all’opera iconica "Notte Stellata" di Vincent Van Gogh. Questa collezione si distingue per tessuti dipinti a mano, raso di cotone con inediti ricami luccicanti per kimoni e pigiami dal taglio sartoriale; un omaggio all’unicità e alla dimensione culturale dell’artista dell’800. Originalità, innovazione e trasformismo sono le parole chiave della collezione.





Il colore nell’arte realizzata dagli studenti del terzo anno, che prende ispirazione dalla storia dell’arte del ‘900, in particolare dal Cubismo. Infine, La forza delle emozioni, creata dal quarto anno, mostra la professionalità degli studenti che stanno completando il loro percorso formativo: 21 abiti, ispirati alla stilista, costumista e sarta italiana Elsa Schiaparelli, famosa per aver saputo innovare modelli e materiali in modo sorprendente e per aver collaborato con Salvador Dalì.





La collezione proposta dagli studenti del Liceo Artistico Foppa è intitolata Mille e una notte d’Oriente ed è composta da 38 abiti realizzati durante il Laboratorio di orientamento alla Moda. Un corso facoltativo, inserito dall’istituto come Percorso per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) che ha permesso agli studenti di integrare la tradizionale formazione d'aula con periodi formativi legati al mondo della moda con un focus sulla sostenibilità, dando la possibilità agli studenti di conoscere anche questo settore creativo e coltivare il proprio talento. Il riciclo e il riuso dei materiali caratterizza la collezione: gli abiti, che reinterpretano la cultura orientale, sono indossati sulla passerella dagli stessi studenti che li hanno realizzati.





Tomorro-wow è la prima collezione proposta da ITS Academy Machina Lonati, realizzata dal primo anno del corso di Stilista tecnologico, un vero e proprio mix tra pop-art e stile british: look stravaganti interpretati con un gusto contemporaneo, effetti simmetrici e asimmetrici ed elementi plastici, sono alcuni degli elementi presenti nelle fantasiose creazioni che cavalcheranno la passerella.





Anche per questa edizione l’avanguardia tecnologica dell’ITS Academy Machina Lonati si manifesterà attraverso la sperimentazione 3D, con modelli e collezioni virtuali elaborati dagli studenti del corso di 3D Fashion Design grazie ai più avanzati software presenti sul mercato. Gli abiti 3D, ispirati al metaverso, anticipano la collezione Meta - Dal classico al metaverso, realizzata con materiali sostenibili (tessuti naturali e filati di riciclo biodegradabili) con l’obiettivo di rivisitare le certezze del mondo classico in chiave moderna. Una collezione che evade dalla realtà, verso un mondo ultraterreno e alieno, verso il caos, il mondo del punk, il sogno, il surreale e il fantasy.





Oltre alle sfilate di moda, la Fashion Performance include elementi che trasporteranno il pubblico in un’esperienza unica. Non solo abiti, ma molteplici saranno i contributi degli studenti all’evento: partendo dall’accoglienza a cura degli studenti del CFP Lonati, passando alla realizzazione dell’immagine coordinata, delle scenografie video e di alcuni oggetti di scena da parte degli studenti dell’Accademia di Belle Arti SantaGiulia, per concludere con il coinvolgimento dei giovani studenti del Gruppo Foppa che, per l’occasione, sfileranno in passerella.





In un’ottica di collaborazione tra enti formativi, anche il backstage, come da tradizione, sarà affidato ai giovani. Gli studenti di CFP Zanardelli, CFP Educo e dell’Agenzia Formativa Don Tedoldi si occuperanno del make up e delle acconciature delle modelle e dei modelli della serata.





L’evento rappresenta un'occasione per immergersi nella moda e al contempo l’opportunità di esplorare l'intersezione tra arte, formazione ed espressione creativa. Sul palco, ad accompagnare il numeroso pubblico in questo viaggio (è prevista l’affluenza di 3.000 persone ndr) due presentatori d’eccezione, noti a tutti i bresciani, Maddalena Damini e Davide Briosi.





La Serata della Moda 2024 è resa possibile grazie al contributo di BPER, special sponsor dell’evento, di Regione Lombardia, che nelle ultime tre edizioni ha garantito il proprio sostegno all’iniziativa, e al cofinanziamento e patrocinio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Brescia.





Maurizio Veggio, responsabile della Direzione Regionale Lombardia Est-Triveneto di BPER, dichiara: "BPER è lieta di essere Special Sponsor di un evento così importante per il territorio, oltre che testimonianza illuminante per il mondo dell’istruzione e della formazione. La Serata della Moda è un appuntamento che pone al centro la collaborazione tra i giovani e l’attenzione alla cultura, co-protagonista in questa circostanza grazie alla realizzazione di lavori ispirati al mondo dell’arte. Ai ragazzi pieni di talento e voglia di fare non possiamo che augurare il meglio per il futuro e contribuire alla possibilità di far emergere il loro potenziale".





"Il mio Assessorato sostiene ogni anno iniziative che mettono sotto i riflettori il lavoro dei migliori studenti di moda, dando loro l’occasione di mettersi alla prova, presentando le loro creazioni su un palcoscenico. Sono loro, menti creative per natura, fresche, libere, capaci anche di osare, i futuri ambasciatori del ‘Made in Italy’. Plaudo al connubio con l’arte, che da sempre si intreccia con quello stile italiano e lombardo che ci ha resi famosi e tutto il mondo ci invidia. Con particolare orgoglio sottolineo come la sfilata sia a Brescia, perché ‘Moda’ non è sinonimo solo di ‘Milano’, ma è sinonimo di ‘Lombardia’ e di un ‘saper fare’ ineguagliabile" così Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia.





"Il settore tessile e della moda è, storicamente, un pilastro dell'economia italiana, riconosciuto in tutto il mondo per il suo stile e design distintivo. La provincia di Brescia vanta, a sua volta, una lunga tradizione nella produzione di tessuti, abbigliamento, calzature e accessori. Negli ultimi anni, il settore tessile e della moda ha però subito la crescente concorrenza di molti Paesi emergenti. È pertanto importante valorizzare l'eccellenza del "Made in Italy", al fine di rilanciarlo e di mantenere la sua posizione di prestigio a livello mondiale, affrontando le nuove sfide del mercato che vede consumatori sempre più esigenti e alla ricerca di prodotti unici, personalizzati e sostenibili in termini di utilizzo dei materiali. Fondamentale, sotto questo aspetto, è l'attività del Gruppo Foppa, volta alla formazione di nuovi talenti che, con la Serata della Moda, hanno l'opportunità di vedere valorizzata la loro creatività agli occhi di un vasto pubblico" dichiara il Presidente della Camera di Commercio di Brescia, l'Ing. Roberto Saccone.





"Si preannuncia una serata ricca di colore e di emozioni, che darà spazio alla creatività e alla fantasia delle studentesse e degli studenti del CFP Francesco Lonati, del Liceo Artistico Foppa e dell’ITS Academy Machina Lonati" ha dichiarato la Sindaca di Brescia Laura Castelletti. "È davvero molto importante che i giovani possano sentirsi protagonisti e che abbiano la possibilità di mettere in luce le proprie capacità, dando prova di quanto hanno potuto imparare nel corso dei loro studi. Mi complimento quindi con il Gruppo Foppa per aver voluto organizzare questa serata, importante per la formazione di nuovi talenti nel campo della moda e della creatività".





"Dopo un anno di studio e di impegno, grazie alla Serata di Moda 2024 le ragazze e i ragazzi del CFP Francesco Lonati, del Liceo Artistico Foppa e dell’ITS Academy Machina Lonati potranno mostrare il proprio talento e le proprie conoscenze su una vera passerella" ha affermato l’Assessora alle Politiche educative, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e alla Sostenibilità sociale Anna Frattini.





"Il lavoro nel campo della moda richiede competenze complesse, creatività e originalità anche per immaginarne il futuro che, come tutti ci auspichiamo, vada nella direzione di una sostenibilità ambientale, economica e sociale. Questi ragazzi e ragazze hanno il loro e il nostro futuro fra le mani, perché moda non è solo ciò che troviamo nei negozi, ma è anche artigianato, ricerca, produzione che, solo in Italia, vale miliardi di euro. In quale direzione spingere tutto questo è una scelta che li riguarda da vicino e che li vede potenzialmente protagonisti del cambiamento".





Il Gruppo Foppa invita gli amanti della moda, gli appassionati d'arte e tutti coloro che desiderano condividere una festa dedicata ai giovani e ai loro sogni a partecipare alla Serata della Moda: Gruppo Foppa Fashion Performance.





L’ingresso per gli studenti, le famiglie e il pubblico è previsto dalle ore 19.30 fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’evento è gratuito e aperto alla cittadinanza.