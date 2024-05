Animali: corse clandestine di cavalli, 9 persone denunciate

Circa trenta militari, che nei giorni precedenti avevano notato dei movimenti sospetti in zona, sono intervenuti nelle prime ore di domenica mattina per bloccare delle corse equestri che si stavano svolgendo presso un terreno privato adibito ad ippodromo davanti ad un centinaio di spettatori che si sono rapidamente dileguati alla vista dei Carabinieri.





Ad esito dei controlli, ben nove sono risultati i soggetti, tutti provenienti dall’hinterland trapanese e palermitano, che hanno avuto un ruolo attivo nell’organizzazione, direzione e partecipazione alle competizioni non autorizzate. Le verifiche di regolarità amministrativa hanno riguardato anche i quadrupedi, sottoposti anche a prelievo di campioni ematici per verificare l’eventuale somministrazione di sostanze dopanti.

TRAPANI - I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala, coadiuvati dai Carabinieri Forestali – Nucleo CITES di Trapani e personale veterinario dell’A.S.P., sono intervenuti nella frazione di Triscina domenica scorsa per fermare delle corse clandestine di cavalli. Nove le persone denunciate, ritenute responsabili, a vario titolo, di aver promosso, organizzato e diretto le competizioni non autorizzare e di aver messo in pericolo l’integrità fisica degli animali.