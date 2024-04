Terremoto di magnitudo 7.4 colpisce Taiwan: sette persone uccise e centinaia di feriti

TAIPEI - Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito oggi la costa orientale di Taiwan, secondo quanto riportato dall'Istituto geofisico statunitense Usgs. L'epicentro del sisma è stato localizzato a 18 km a sud-est di Hualien City, a circa 155 km a sud della capitale Taipei, ad una profondità di 34,8 km. Almeno sette persone sono state riferite come decedute, secondo la National Fire Agency (Nfa), tutte nella contea di Hualien, vicino all'epicentro del terremoto. I feriti sono almeno 736, con molte persone intrappolate negli edifici crollati.Il terremoto è stato descritto come il più forte degli ultimi 25 anni dal direttore del Centro sismologico di Taipei, Wu Chien-fu. L'evento sismico è stato avvertito in tutta Taiwan e nelle isole circostanti. Due allarmi tsunami sono stati emessi, uno per Taiwan e uno per il Giappone, anche se successivamente sono stati ritirati. Un secondo sisma di magnitudo 6.4 è stato registrato in mare, a 11 km a nord-est di Hualien City.Le autorità delle Filippine hanno emesso avvisi di "onde di tsunami elevate" e chiesto l'evacuazione delle zone costiere. In Giappone, le operazioni sono state sospese all'aeroporto di Naha, nella prefettura meridionale di Okinawa, come misura precauzionale.Il terremoto ha avuto un impatto anche in Cina, fino a Shanghai, con la provincia del Fujian che ha riportato particolari effetti della scossa. Altri tre terremoti di magnitudo 5.7 sono stati registrati di fronte alle coste orientali di Taiwan, secondo l'Usgs, che segnala un totale di sette scosse, di cui quattro in mare. La situazione rimane in evoluzione, con le autorità e gli esperti che continuano a monitorare la situazione sismica nella regione.