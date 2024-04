Mozione di sfiducia: Santanchè assente, Salvini difende la Lega

ROMA - La giornata parlamentare odierna vede l'attenzione concentrarsi sulla mozione di sfiducia presentata nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanchè, la quale, secondo quanto riportato, non sarà presente in Aula durante la discussione generale sulla sua mozione. La ministra, già oggetto di dibattito per vicende giudiziarie legate alla società Visibilia, ha recentemente affrontato nuove critiche riguardanti un presunto coinvolgimento in una truffa all'Inps sulla Cig Covid. Tuttavia, Santanchè ha affermato che in caso di rinvio a giudizio valuterà la sua permanenza nel governo e nel partito.Anche il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, soggetto a una mozione di sfiducia, non dovrebbe essere presente in Aula. La Lega, rispondendo alle critiche riguardanti gli accordi con Russia Unita, ha dichiarato che tali accordi non hanno più valore alla luce degli eventi in Ucraina e che la posizione del partito è stata confermata dai voti in Parlamento. Tuttavia, le opposizioni non si sono lasciate persuadere e proseguono con la presentazione della mozione, sostenendo che le ambiguità di Salvini sulla Russia non sono state chiarite.Il clima politico resta teso, con le opposizioni che richiedono chiarimenti e conferme sui cambiamenti nella politica estera della Lega, mentre il governo affronta le sfide legate alle inchieste giudiziarie e alle mozioni di sfiducia. La giornata parlamentare si preannuncia quindi densa di dibattiti e decisioni cruciali per il futuro dell'esecutivo.