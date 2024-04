Sansepolcro ospita un workshop nazionale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

SANSEPOLCRO (AR) - Sansepolcro ospita un workshop nazionale dedicato allo sviluppo della sicurezza sui luoghi di lavoro. L’iniziativa, in programma giovedì 11 e venerdì 12 aprile, è organizzata dall’azienda biturgense Smart Vita in collaborazione con il Consorzio In Safety e fornirà un’occasione di formazione, aggiornamento e addestramento sulle procedure di emergenza e di soccorso negli ambienti confinati e nei lavori a rischio di caduta dall’alto. - Sansepolcro ospita un workshop nazionale dedicato allo sviluppo della sicurezza sui luoghi di lavoro. L’iniziativa, in programma giovedì 11 e venerdì 12 aprile, è organizzata dall’azienda biturgense Smart Vita in collaborazione con il Consorzio In Safety e fornirà un’occasione di formazione, aggiornamento e addestramento sulle procedure di emergenza e di soccorso negli ambienti confinati e nei lavori a rischio di caduta dall’alto.





Il seminario riunirà dal vivo manager, responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione di aziende da tutta la penisola che, scegliendo tra una delle due date in calendario, potranno vivere un’esperienza intensiva di otto ore sviluppata tra esercitazioni operative per consapevolizzare su pericoli e dispositivi di protezione, per informare su normative e obblighi di legge, e per illustrare i percorsi per prevenire incidenti e salvare vite.





Il workshop sarà tenuto da tecnici con consolidate esperienze in ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro a partire da Emanuele Mazzieri e Richard Lee Dallaghan, rispettivamente coordinatore nazionale del Consorzio In Safety e legale rappresentante di Smart Vita, affiancati da altri specialisti qualificati del settore che condivideranno le proprie professionalità in due giornate dal taglio fortemente esperienziale.





Il doppio appuntamento sarà infatti ospitato dal centro di addestramento per la sicurezza sui luoghi di lavoro inaugurato da Smart Vita alle porte di Sansepolcro che, sviluppato su oltre duecento metri quadrati e con altezze fino a nove metri, ospita una simulazione di scenari di rischio tra le più complete a livello nazionale.





L’installazione di linee vita, binari anticaduta per baie di carico, parapetti, passerelle e scale verticali con e senza linea anticaduta, unita alla riproduzione di ambienti confinati o sospetti di inquinamento, offrirà il giusto scenario per condurre esercitazioni pratiche con l’utilizzo di attrezzature e dispositivi nelle diverse situazioni di emergenza.





Questo workshop, inserito all’interno dei percorsi di addestramento del progetto Smart Vita Academy, rientra tra le iniziative promosse ininterrottamente dal 2019 dal Consorzio In Safety per formare il personale addetto alla sicurezza sui pericoli riscontrabili negli specifici settori industriali e per approfondire problematiche legate ai luoghi di lavoro.





"Sansepolcro sarà per due giorni il polo di riferimento per sicurezza e prevenzione in ambito lavorativo - spiega Mazzieri, - andando a trattare le procedure di emergenza e soccorso in ambienti confinati e lavori in quota da un punto di vista prettamente pratico-operativo, focalizzandosi sulle attrezzature da utilizzare, sul livello di addestramento richiesto e sugli obblighi di legge. Le attività formative del Consorzio In Safety sono condotte insieme ad aziende selezionate che mettono a disposizione attrezzature e dispositivi per le prove pratiche per far toccare con mano l’efficacia di un prodotto o di una tecnica: siamo felici di poter essere ospitati da una nostra consorziata quale Smart Vita".