Sci, a Sestriere da martedì 2 aprile la Finale Nazionale 46° GranPremio Giovanissimi

Da martedì 2 a giovedì 4 aprile 2024, la località piemontese si prepara ad accogliere il prestigioso festival sportivo sulla neve dedicato ai giovani sciatori di età compresa tra i 9 e i 12 anni. Durante questi tre giorni ricchi di emozioni e coinvolgimento, i giovani atleti indosseranno i loro pettorali per partecipare a competizioni di sci alpino, sci nordico e snowboard. Da martedì 2 a giovedì 4 aprile 2024, la località piemontese si prepara ad accogliere il prestigioso festival sportivo sulla neve dedicato ai giovani sciatori di età compresa tra i 9 e i 12 anni. Durante questi tre giorni ricchi di emozioni e coinvolgimento, i giovani atleti indosseranno i loro pettorali per partecipare a competizioni di sci alpino, sci nordico e snowboard.





In agenda, oltre alle prove tradizionali, per garantire un'esperienza ancora più divertente, sono previsti la Speed Track Challenge - Trofeo Kinder Joy of Moving e l'EA7 Emporio Armani - Gran Parallelo Giovanissimi. A supporto dei giovani partecipanti, saranno presenti i campioni dello sci Max Blardone, Simone Origone, Matteo Marsaglia e Mattia Casse. Tra pochi giorni prenderà il via la Finale Nazionale del 46° Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo Silver®Care.





Da martedì 2 a giovedì 4 aprile, la rinomata località di Sestriere, celebre palcoscenico internazionale della Coppa del Mondo e sede dei Giochi Olimpici Invernali, ospiterà l'evento giovanile italiano più importante nel mondo della neve per i giovani sciatori e snowboarder.





Al Colle, tutto è pronto per accogliere oltre 1.900 bambini, con età compresa tra i 9 e i 12 anni (nati nel 2012-2013-2014-2015), i quali si sono qualificati tra i primi 15 di ogni categoria nello sci alpino durante una delle 16 Finali Regionali, che hanno visto la partecipazione di circa 5.000 bambini. A questi si aggiungono i partecipanti alle gare di sci nordico e snowboard, portando il totale a oltre 2.000 bambini attesi nella rinomata località piemontese.





L'evento di Sestriere, sottolinea l'AMSI - Associazione Maestri Sci Italiani che 46 anni fa ebbe l'audace intuizione di creare un circuito di gare per gli allievi della Scuola Italiana Sci, rappresenta un momento straordinario di aggregazione, divertimento e condivisione dei valori fondamentali dello sport, quali impegno, amicizia e rispetto. Inoltre, si nutre del sogno che un giorno alcuni partecipanti possano emergere come Campioni dello sci azzurro, partendo proprio dalle piste di questo evento. Un esempio tangibile di questo percorso sono Max Blardone, Simone Origone, Matteo Marsaglia e Mattia Casse, gli ambassador della Finale Nazionale 46° Gran Premio Giovanissimi Kinder Joy of Moving: testimonial degli sport invernali che saranno presenti durante le giornate di gara per incoraggiare tutti i bambini e partecipare attivamente alle premiazioni.





Con l'obiettivo di portare gioia e momenti di puro divertimento, AMSI conferma la terza edizione della "Speed Track Challenge - Kinder Joy of Moving", un entusiasmante contest a squadre regionali, composte da bambini nati nel 2014 e 2015, dove la velocità sarà la protagonista indiscussa. Inoltre, AMSI porta in pista il "Gran Parallelo Giovanissimi - EA7 Emporio Armani": una sfida ad eliminazione diretta di slalom parallelo riservata ai primi 3 classificati delle categorie anni 2012 e 2013, sia maschile che femminile, delle Finali Regionali.





La macchina organizzativa





Il Comitato Organizzatore dell'Evento coinvolge la storica Scuola Sci della località, la Scuola Nazionale Sci & Snowboard Sestriere, sotto la guida di Sabina Matheoud. Inoltre, vi è la partecipazione della Società degli Impianti Vialattea, che rappresenta il più grande comprensorio sciistico del Piemonte e uno dei più importanti d'Europa. Il Direttore Sportivo Gualtiero Brasso è il responsabile della coordinazione della parte tecnica delle gare.

Il Consorzio Turistico di Sestriere, sotto la guida del Presidente Massimo Bonetti, si è occupato dell'accommodation e della gestione degli ski pass. Inoltre, è fondamentale il supporto del Comune di Sestriere, con il Sindaco Gianni Poncet, il quale ha fornito tutto il sostegno necessario per garantire il migliore svolgimento e il successo dell'attesa manifestazione nazionale.

Le gare di sci alpino e snowboard, insieme alla "Speed Track Challenge - Kinder Joy of Moving" e al "Gran Parallelo Giovanissimi - EA7 Emporio Armani", avranno luogo sulle piste frontali della località di Sestriere, che ospitano regolarmente le gare di Coppa del Mondo.

Le gare di sci nordico si svolgeranno invece presso il Centro Olimpico Sci Fondo di Pragelato, sotto la gestione del Presidente Sergio Gola. Il pittoresco "Kinder Village" sarà allestito nella zona degli arrivi delle gare, nelle vicinanze della Scuola Nazionale Sci & Snowboard Sestriere. Le cerimonie di premiazione avranno luogo nella suggestiva Piazza Fraiteve di Sestriere, già famosa per aver ospitato la consegna dei pettorali di Coppa del Mondo.

Il prestigio e il sostegno del 46° Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo Silver®Care sono garantiti da importanti partner come Kinder Joy of Moving e Silver®Care, in collaborazione con EA7 Emporio Armani, Level Gloves, SPM, Jaam, Uvex, Gabel, Trentino e Trudi.