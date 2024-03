Percorsi del gusto, ecco quelli del Lazio

- Dall’amore per la Natura e la passione per l’enogastronomia nasce un libro che segna un varco per nuove esperienze condiviso tra turismo, cultura e sapori: "I percorsi del gusto nel Lazio" con 15 itinerari a piedi tra natura e degustazioni. L'opera verrà presentata dall'autrice sabato 30 marzo nel corso di una passeggiata letteraria che partirà dall'Eremo di Sant'Angelo a Morolo, nel frosinate, alle ore 9:30.