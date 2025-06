Tragedia a Modugno: ritrovato senza vita il giovane Fabio, scomparso da giovedì

MODUGNO – Una terribile notizia ha sconvolto l’intera comunità di Modugno: è stato ritrovato senza vita il giovane Fabio, 24 anni, di cui si erano perse le tracce nella serata di giovedì 5 giugno. Il corpo è stato rinvenuto nei pressi della stazione ferroviaria della cittadina, dove si sono concentrate le ricerche nelle ultime ore. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, si tratterebbe di un suicidio.

Fabio era uscito di casa giovedì senza dare spiegazioni, e da quel momento familiari, amici e conoscenti avevano lanciato disperati appelli sui social e attraverso i canali ufficiali, nella speranza di ottenere notizie e riportarlo a casa. Le autorità avevano tracciato alcuni movimenti del suo telefono cellulare: prima un’ultima connessione a una cella telefonica a Sannicandro di Bari, poi un’ulteriore rilevazione a Palo del Colle intorno alle 19:00. Da quel momento in poi, il telefono è risultato irraggiungibile.

Il ritrovamento del corpo ha spento ogni speranza. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma l’ipotesi più accreditata è quella del gesto estremo. La notizia ha gettato nello sconforto non solo la famiglia del ragazzo, ma l’intera città, che in queste ore si stringe attorno ai suoi cari con messaggi di cordoglio e solidarietà.

Fabio era descritto da chi lo conosceva come un ragazzo riservato ma gentile, e la sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto profondo.

In un momento così doloroso, si torna a riflettere sull’importanza del dialogo, dell’ascolto e del supporto nei confronti di chi affronta momenti difficili. La comunità di Modugno si raccoglie ora nel silenzio e nel lutto, per ricordare il giovane Fabio e per accompagnarlo nell’ultimo saluto.