Roma, tragedia a Villa Pamphili: trovata morta una bambina di 6 mesi accanto a una siepe

Un drammatico ritrovamento ha sconvolto il pomeriggio di sabato 7 giugno a Villa Pamphili, uno dei parchi più frequentati della Capitale.

La segnalazione è partita da alcuni passanti, che inizialmente avevano scambiato il piccolo corpo per un bambolotto abbandonato. Solo avvicinandosi hanno compreso la gravità della situazione e allertato immediatamente le forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti i Carabinieri, la Polizia di Stato e i sanitari del 118, che hanno tentato disperatamente di rianimare la piccola, purtroppo senza successo. La bambina era già priva di vita al momento dell’intervento.

Secondo le prime informazioni mediche, sul corpicino sarebbero stati riscontrati segni di trauma al braccio e alla mano destra, ma al momento non è ancora chiaro se si tratti di ferite accidentali o di natura violenta. Non si esclude alcuna ipotesi.

La Procura di Roma, con il pm di turno, è intervenuta sul posto per sopralluogo immediato, mentre la zona del ritrovamento è stata recintata e posta sotto sequestro per permettere alla Polizia Scientifica di effettuare i rilievi necessari.

Gli investigatori stanno ora visionando le immagini delle telecamere della zona e ascoltando i testimoni per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire all’identità della bambina e all’eventuale responsabile del gesto.

La notizia ha generato sgomento e commozione tra i cittadini e sui social, dove in tanti si interrogano su come sia potuto accadere un fatto così tragico in un luogo frequentato da famiglie e bambini.

Le indagini sono in corso e le autorità invitano chiunque abbia visto o notato movimenti sospetti nella zona di Villa Pamphili nelle ore precedenti al ritrovamento a contattare le forze dell’ordine.