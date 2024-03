Paura a Casarano: uomo di 31 anni ucciso in pieno giorno

CASARANO - Nel tranquillo centro di Casarano, provincia di Lecce, l'atmosfera è stata improvvisamente scossa da un terribile atto di violenza. Antonio Amin Afendi, un uomo di 31 anni, è stato brutalmente ucciso in pieno giorno. Testimoni oculari hanno riferito che è stato bersagliato da una raffica di colpi di arma da fuoco provenienti da un'auto scura di grossa cilindrata mentre si trovava per strada.Ciò che rende ancora più inquietante questo tragico evento è il fatto che non è la prima volta che Afendi si trova nel mirino della violenza. Il 25 ottobre 2019, era sopravvissuto a un sanguinoso agguato in stile mafioso. Tuttavia, questa volta la sua sorte è stata tragica.Le autorità locali stanno indagando su questo omicidio e cercano di trovare i responsabili di questo atto crudele. Nel frattempo, la comunità locale è scossa e preoccupata per la propria sicurezza, chiedendo giustizia e misure concrete per garantire la protezione dei cittadini.