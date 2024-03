Omicidio Casarano: il killer confessa

CASARANO - Ha confessato Lucio Sarcinella l'omicidio di Antonio Amin Afendi, conosciuto come L'Immortale, avvenuto ieri mattina a Casarano. Il sospetto killer, 27enne anche lui di Casarano, ha ammesso il crimine durante un lungo interrogatorio presso la caserma dei carabinieri di Casarano, in presenza del suo avvocato e dei magistrati Giovanna Cannarile e Rosaria Petrolo. Sarcinella ha dichiarato di aver agito in risposta alle minacce rivolte da Afendi alla sua famiglia e alla sua moglie poco prima dell'omicidio. Attualmente, gli investigatori stanno interrogando un possibile complice del crimine.Afendi era il partner della vedova del boss della 'Ndrangheta, Augustino Potenza, assassinato nel 2016 a Casarano. Gli inquirenti ipotizzano che il 33enne fosse destinato a prendere il suo posto. Non è la prima volta che Afendi è stato oggetto di attacchi: già nel 2019 è scampato a un agguato a colpi di kalashnikov, riportando gravi ferite.