Guasto della teleferica, bimbo a penzoloni a 12 metri sulla seggiovia scivola a terra

WHISTLER, CANADA - Il mal funzionamento della seggiovia ha trasformata una giornata all'insegna dello sport e del divertimento in un incubo. Dopo poco essersi seduti sul sedile che avrebbe dovuto portarli alla vetta del comprensorio sciistico di Whistler, in Canada, 4 sciatori sono incappati in un guasto della barra di sicurezza, che di fatto ne ha impedito l'abbassamento, lasciandoli in balia degli scossoni.Tra questi, senza protezione si è trovato anche un bimbo canadese di 7 anni che è scivolato dal suo posto, trovandosi a penzolare pericolosamente all'altezza di 12 metri. Per sua fortuna, c'era presente anche la sciatrice Debbi Cottrel che è riuscita ad afferrarlo e trattenerlo fino all'arrivo dei soccorsi, impedendo che precipitasse. Una volta giunti sul posto, i soccorsi hanno immediatamente posizionato un tappetino elastico sotto il bambino, ormai completamente fuori dal sedile. Inizialmente in preda al panico, il piccolo ha esitato a saltare, ma le parole di incoraggiamento della sua vicina lo hanno persuaso a lasciarsi aiutare.Alla fine, lei lo ha lasciato andare, e il bambino è caduto per 12 metri prima di atterrare in sicurezza. L'incidente è avvenuto il 22 febbraio, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ma solo oggi il video è stato diffuso. Un'inchiesta chiarirà il perché del guasto della seggiovia, che avrebbe potuto senza dubbio concludersi in modo assai peggiore.