Forte terremoto al largo della costa della Grecia: avvertito anche in Puglia, Calabria e Sicilia

ROMA - Una forte scossa tellurica di magnitudo 5.8 ha colpito questa mattina alle 8.12 la costa della Grecia, generando preoccupazione e allarme tra la popolazione locale e non solo. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 33 chilometri, lasciando sentire i suoi effetti anche in diverse regioni italiane.Le prime informazioni fornite dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) confermano che il terremoto ha avuto il suo epicentro al largo della costa greca, ma è stato avvertito distintamente in varie zone della Puglia, della Calabria e della Sicilia. L'intensità della scossa ha provocato decine di segnalazioni da parte dei cittadini attraverso i social media, testimoniando l'impatto significativo dell'evento sismico.La situazione ha destato particolare apprensione nelle comunità costiere e nelle aree adiacenti al mare, dove la percezione del terremoto è stata più acuta. Nonostante l'epicentro sia stato localizzato al di fuori dei confini nazionali, la potenza del sisma ha causato un'ondata di sensazioni di paura e allarme tra la popolazione colpita.Al momento non sono stati segnalati danni gravi o vittime.