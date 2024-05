Amore per gli animali, l'uomo tenta di salvare il cane e viene investito dalla giostra: il video diventa virale

BRASILE - Il 1° maggio 2024, nella città di Lencois Paulista, in Brasile, urla di spavento hanno improvvisamente oscurato l'atmosfera allegra di una fiera commerciale e industriale. Un cane che era salito sulla piattaforma di una giostra ha dato il via ad una catena di eventi imprevedibili. Il soccorritore, che si è precipitato in aiuto dell'animale smarrito senza un attimo di esitazione, non aveva idea che il suo atto coraggioso lo stesse mettendo in diretto pericolo.Le immagini, successivamente condivise sui social network, mostrano una corsa in cui i passeggeri sono appesi a testa in giù sui sedili ad un'altezza vertiginosa mentre l'incidente si svolge a terra. La giostra quasi piena nel giro conclusivo, nell’atterraggio si è spinta improvvisamente in giù, esattamente dove si trovava l'uomo che voleva aiutare il cane, investendolo violentemente. Secondo quanto riferito, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato portato d'urgenza al pronto soccorso con gravi ferite alle gambe, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico immediato. Sfortunatamente, al momento non si sa nulla sul benessere del cane.Ora quel video è diventato virale e la storia inizia a diffondersi sui social e sui media. Molti i commenti che elogiano il suo comportamento: "Che carino, con questo dimostri che non ci sono limiti all'amore", e poi ancora: "Ti ammiro perché ami infinitamente un essere che ti ama più di quanto pensi", "Molti diranno che è solo un cane... ma la nobiltà del tuo cuore è molto grande".