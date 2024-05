Controlli interforze sulla movida catanese: arrestato un giovane pusher e interrotta una rissa

CATANIA - Anche nell'ultimo fine settimana, come consuetudine, le forze di polizia hanno attuato servizi mirati di vigilanza e controllo delle zone del centro storico di Catania. Queste azioni sono state messe in atto in conformità alle direttive del Ministro dell'Interno e secondo quanto concordato nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tra il Prefetto di Catania e i vertici provinciali delle Forze di polizia.Su disposizione del Questore di Catania, sono stati organizzati servizi interforze di vigilanza e ordine pubblico per garantire la sicurezza dei frequentatori delle vie e piazze del quartiere della movida, dei clienti dei locali, dei residenti e degli esercenti commerciali della zona.Gli interventi sono stati effettuati principalmente nell'area di piazza Vincenzo Bellini e nelle zone limitrofe da agenti della Questura di Catania e della Polizia Stradale, da militari della Guardia di Finanza e da pattuglie della Polizia Locale, con il supporto operativo di operatori della Polizia Scientifica e di unità di rinforzo del Reparto Mobile.Nel corso di questi servizi, sono state identificate 114 persone, di cui 12 con precedenti penali, e controllati 47 veicoli. Sono state contestate 9 infrazioni al Codice della Strada, tra cui omessa revisione del veicolo e sosta vietata su via San Giuliano, con la sospensione di tre veicoli dalla circolazione stradale.Durante le attività di osservazione in piazza V. Bellini, gli agenti della Polizia di Stato hanno notato una potenziale rissa tra due gruppi di giovani. Il loro tempestivo intervento ha evitato il peggio, mettendo in fuga i partecipanti alla rissa.Nell'area del quartiere San Cristoforo, Castello Ursino, Piazza Federico di Svevia e Via Vittorio Emanuele, i militari dei Carabinieri hanno focalizzato la loro azione sul contrasto dello spaccio di droga tra i giovani e dei reati predatori.In totale sono state controllate 21 persone e 14 veicoli, e sono state contestate 11 infrazioni al Codice della Strada, con sanzioni per un importo complessivo di € 600,00.Durante i controlli, i Carabinieri hanno arrestato un 25enne trovato in possesso di droga e di un'arma impropria. Il giovane è stato trovato con hashish, marijuana e una mazza da baseball in alluminio.Grazie all'intervento preventivo delle forze dell'ordine, la movida notturna ha potuto svolgersi senza criticità rilevanti.