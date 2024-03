Conflitto Israele–Hamas: oggi al Cairo i negoziati

IL CAIRO - Al via oggi al Cairo i negoziati indiretti tra Hamas e Israele per una tregua nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi, secondo i media egiziani. I media palestinesi riportano di un nuovo raid contro persone in attesi di aiuti umanitari alla rotonda del Kuwait: le vittime sarebbero 17. Hamas afferma che l'esercito israeliano ha ucciso più di 400 persone in 13 giorni d'assedio all'ospedale Shifa.Secondo i media libanesi è stata colpita un'auto degli osservatori Onu da un raid nei pressi di Rmeish, al confine tra Libano e Israele. Le forze armate israeliane hanno negato di aver effettuato l'attacco.Intanto sono previsti per lunedì 1 aprile a Washington i colloqui Usa-Israele su Rafah. Lo afferma la tv libanese filo-Hezbollah Al Mayadeen.