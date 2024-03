Maltempo a Milano e nel Varesotto: vento forte e tromba d'aria causano danni

MILANO - La vigilia di Pasqua a Milano e in altre zone della Lombardia è stata caratterizzata da pioggia intensa e vento forte, con raffiche che hanno superato i 70 chilometri all'ora. Il maltempo ha causato diversi problemi, tra cui la caduta di alberi e danni agli edifici.A Milano, i pompieri sono stati chiamati per numerosi interventi a causa della presenza di alberi pericolanti e di cartelloni pubblicitari e insegne di negozi caduti a terra. Nonostante l'intensità del vento e della pioggia, fortunatamente non si segnalano feriti o incidenti stradali gravi. Tuttavia, alcune strade, come via Vigevano in zona Genova, sono state chiuse temporaneamente a causa di un'antenna che si è pericolosamente inclinata da un edificio. Inoltre, si sono verificati danni ad alcune impalcature, causando disagi alla viabilità.Nel Varesotto, precisamente tra Busto Arsizio, Samarate e Lonate Pozzolo, si è sviluppata una breve ma significativa tromba d'aria. Questo fenomeno ha causato la caduta di decine di alberi, ma fortunatamente non ci sono stati feriti tra la popolazione. Sulle zone interessate sono intervenuti i vigili del fuoco locali, supportati da mezzi dei pompieri del Comando di Milano, per gestire la situazione e ripristinare la normalità.Nonostante il maltempo, le autorità sono state in grado di gestire prontamente gli interventi, garantendo la sicurezza della popolazione e minimizzando i danni causati dagli eventi atmosferici avversi.