Compagnia dei Caraibi e Dictador avviano una collaborazione strategica per rafforzare la presenza sul mercato italiano

VIDRACCO (TO) – Compagnia dei Caraibi,azienda leader nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e over premium provenienti da tutto il mondo, nonché birre craft italiane e Dictador, il rum colombiano noto per l'alta qualità e l'impegno verso l'innovazione e l'arte, annunciano con orgoglio di aver avviato una collaborazione strategica per rafforzare la presenza del brand di rum colombiano sul mercato italiano.





L'intero portfolio di Dictador, con particolare focus sulle linee Fine&Rare e Art Distilled, sarà distribuito in esclusiva da Compagnia dei Caraibi sul mercato italiano a partire dal mese di aprile 2024.





Questa nuova collaborazione segna un traguardo significativo per entrambe le Aziende. Dictador, con la sua lunga storia fatta di tradizione, artigianalità, eccellenza ha trovato in Compagnia dei Caraibi, player affermato nel settore per la sua expertise in materia di brand building, il partner ideale per rafforzare la propria presenza sul mercato italiano.





"Siamo entusiasti di intraprendere questa collaborazione con Compagnia dei Caraibi, un'azienda che condivide i nostri valori di innovazione ed eccellenza" ha dichiarato MIKA, CEO di Dictador "La loro dedizione nel selezionare spirit eccezionali si allinea perfettamente con la nostra mission di elevare Dictador come brand di riferimento nel segmento dei rum super premium".