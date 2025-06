Codici: incendio nella notte sulla Msc Orchestra, paura e disagi per i crocieristi

GENOVA – Momenti di grande paura sulla, dove nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 giugno è scoppiato un incendio. L’emergenza, fortunatamente, è stata gestita tempestivamente dall’equipaggio e la situazione è presto tornata sotto controllo, ma restano i forti disagi per i crocieristi coinvolti, sia quelli a bordo che coloro in attesa di imbarcarsi. A intervenire a tutela dei viaggiatori è l’associazione, che ha attivato i propri canali per fornire assistenza e informazioni sui diritti dei passeggeri.

«Stiamo monitorando da vicino l’evolversi della vicenda – ha dichiarato Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e raccogliamo segnalazioni sia da chi era a bordo durante l'incendio sia da chi si trovava nel porto di Genova pronto a partire. È il terzo episodio in un mese che coinvolge navi Msc: prima la Sinfonia, poi la Fantasia e ora l’Orchestra. Forse una coincidenza, ma di certo un dato su cui è urgente un approfondimento da parte della compagnia».

Secondo quanto riportato, la nave era attesa questa mattina nel porto di Genova per un nuovo imbarco, ma la programmazione risulta modificata: la Msc Orchestra era ancora ferma nelle vicinanze della Corsica nelle ore successive all’incidente. Non si escludono dunque ritardi, modifiche di itinerario e cancellazioni, con ricadute sull’intera organizzazione della crociera.

A questo proposito, Stefano Gallotta, legale dell’associazione, ha voluto fare chiarezza: «In caso di guasto tecnico e cancellazione da parte della compagnia, il passeggero ha diritto al rimborso in denaro del doppio di quanto pagato, oltre al 100% della penale e al risarcimento dei danni. In caso di modifica dell’itinerario, è possibile recedere dal contratto. Invitiamo tutti a fare attenzione: alcune compagnie propongono soluzioni alternative che non rispettano pienamente la normativa europea e nazionale».

Codici invita chi era a bordo della nave al momento dell’incendio e chi ha in programma di imbarcarsi nei prossimi giorni a contattare l’associazione per ricevere assistenza legale e supporto per le richieste di rimborso o risarcimento.

I riferimenti per ricevere aiuto sono:

Telefono: 06 5571996

WhatsApp: 375 7793480

E-mail: segreteria.sportello@codici.org

L’associazione ribadisce l’importanza della trasparenza e della tutela dei diritti dei passeggeri, soprattutto in situazioni di emergenza come questa.