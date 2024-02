Torino, presentato il libro 'Sapremo fare la nostra parte. Testimonianza di un imprenditore banchiere, Enrico Salza'

TORINO - Testimonianza autobiografica di Enrico Salza, imprenditore, banchiere, editore e leader ci­vico, il volume – presentato da Piero Gastaldo e introdotto da Gustavo Zagrebelski - ripercorre le tappe principali della sua vita professionale e delle sue scelte etiche dagli anni Sessanta a oggi. - Testimonianza autobiografica di Enrico Salza, imprenditore, banchiere, editore e leader ci­vico, il volume – presentato da Piero Gastaldo e introdotto da Gustavo Zagrebelski - ripercorre le tappe principali della sua vita professionale e delle sue scelte etiche dagli anni Sessanta a oggi.





Attraverso un anno di interviste curate dall’economista Giuseppe Russo e inte­grate da una selezione di suoi scritti, Salza racconta la sua esperienza di imprenditore innovatore e responsabile, di presidente della Camera di commercio di Torino, di editore de «Il Sole 24 Ore», di protagonista della crescita dell’Istituto bancario San Paolo di Torino e della fusione del Sanpaolo Imi con Banca Intesa, di promotore del Progetto per Torino e di altre iniziative per la sua città. La pubblicazione, offrendo una ricostruzione storica e critica del ruolo di Salza nel mondo imprenditoriale, bancario, culturale e politico italiano, si propone come un con­tributo alla storia sociale ed economica dell’Italia e come un esempio di liberalismo civico.

Giuseppe Russo, borsista del Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi nel 1985, da allora è eco­nomista professionista. Dal 1987 al 2009 è stato professore a contratto di Econo­mia dell’Unione europea e di mercati e strumenti finanziari al Politecnico di Torino. Nel 2003 ha curato, con Pietro Terna, I numeri per Torino. È direttore del Centro Einaudi dal 2014 e responsabile dell’Indagine sul risparmio e le scelte finanziarie degli italiani.

La Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo svolge attività di ricerca, di produzione culturale, di alta formazione nel campo delle discipline umanistiche. Tra le principali attività istituzionali vi sono la conservazione e la valorizzazione dell’Archivio storico della Compagnia di San Paolo che raccoglie le testimonianze di una storia plurisecolare dal XVI al XX secolo, dall’antica Compagnia e dal Monte di pietà alle Opere pie di San Paolo e all’Istituto bancario San Paolo di Torino. La collana dei Quaderni dell’Archivio storico accoglie gli esiti delle ricerche svolte a partire dai fondi conservati.