Joe Biden si ritira dalla corsa alla Casa Bianca: Kamala Harris raccoglie il testimone

WASHINGTON – Dopo settimane di dibattiti e tensioni, Joe Biden ha deciso di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. Un funzionario dell'amministrazione ha confermato che la scelta del presidente non è stata influenzata da motivi di salute.Il presidente degli Stati Uniti ha dato il suo endorsement all'attuale vice, Kamala Harris, la cui campagna ha raccolto in poche ore 46,7 milioni di dollari dopo l'annuncio. "L'eredità e i risultati di Joe Biden sono senza pari nella storia moderna", ha dichiarato Harris in un evento pubblico alla Casa Bianca. Su X (precedentemente noto come Twitter) ha scritto: "È il primo giorno della nostra campagna. Insieme, vinceremo".L'uscita di scena di Biden ha provocato immediate reazioni politiche. Donald Trump, già candidato per il partito repubblicano, ha sostenuto che il partito dovrebbe essere rimborsato delle spese sostenute fino ad ora nella campagna elettorale, lamentando che "ora dobbiamo ricominciare da capo".Da Kiev, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha inviato un messaggio di gratitudine a Biden: "L'Ucraina è grata al presidente Biden per il suo incrollabile sostegno alla lotta per la libertà, che, insieme al forte sostegno bipartisan negli USA, è stato e continua ad essere fondamentale. Negli ultimi anni sono state prese molte decisioni forti e saranno ricordate come passi coraggiosi compiuti dal presidente Biden in risposta a tempi difficili. Saremo sempre grati alla sua leadership. Ha sostenuto il nostro Paese nel momento più drammatico della storia, ci ha aiutato a impedire a Putin di occupare il nostro Paese".L'endorsement di Biden a Harris rappresenta una significativa spinta per la vice presidente, la quale ora deve affrontare la sfida di unire il partito democratico e mantenere il sostegno ottenuto durante la presidenza Biden. La campagna di Harris si concentrerà sulla continuità dei progetti e delle politiche dell'amministrazione Biden, enfatizzando i successi ottenuti e promettendo ulteriori progressi.Con il ritiro di Biden, la corsa alla Casa Bianca assume un nuovo volto. La battaglia elettorale si preannuncia intensa, con Kamala Harris pronta a proseguire il percorso tracciato dal suo predecessore e con Donald Trump determinato a riprendere il controllo della narrativa politica. La campagna elettorale del 2024 sarà decisiva per il futuro degli Stati Uniti e del mondo intero, con tematiche cruciali come la gestione della crisi ucraina, la politica interna ed estera e le sfide economiche globali al centro del dibattito.