Medio Oriente: Usa, timori di possibile azione Tel Aviv in Libano

Mentre l'attenzione nazionale è concentrata sulle tensioni interne riguardanti le recenti violenze durante i cortei pro-Gaza, nel Medio Oriente la situazione continua a deteriorarsi. Il Ministero della Sanità di Hamas ha annunciato un tragico bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza, che ha superato le 30.000 persone dall'inizio del conflitto. La proposta di un cessate il fuoco temporaneo e il rilascio degli ostaggi è stata respinta, evidenziando l'impasse persistente nelle trattative per porre fine alla violenza.Ulteriori 25 persone sono state uccise in un attacco delle forze armate israeliane nel campo di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza, aggiungendo ulteriori vittime a un conflitto già devastante. Mentre la comunità internazionale continua a cercare soluzioni diplomatiche, la violenza e la perdita di vite umane persistono, alimentando un ciclo senza fine di dolore e sofferenza nella regione.L'amministrazione di Joe Biden crede che si stiano facendo preparativi per operazioni di terra per la fine della primavera o l'inizio dell'estate.