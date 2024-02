Incidente stradale nel Brindisino: muore 77enne

BRINDISI - Un tragico incidente stradale ha segnato la giornata di ieri nel Brindisino, con la perdita di un uomo di 77 anni. La vittima, a bordo di una Ford Fiesta, è rimasta coinvolta in un ribaltamento il cui causa è ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri. Nonostante l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, ogni sforzo per rianimare l'uomo è stato vano.Le forze dell'ordine hanno dovuto chiudere temporaneamente al traffico la zona per consentire i rilievi necessari. Questo incidente si aggiunge a una serie di tragici eventi verificatisi recentemente, che hanno portato a quattro vittime in provincia di Brindisi in seguito a incidenti stradali, suscitando grande preoccupazione nella comunità locale.