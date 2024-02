E' morto il giornalista Ernesto Assante: aveva 66 anni

ROMA - Scompare all'età di 66 anni Ernesto Assante, storica firma de La Repubblica, punto di riferimento del giornalismo musicale italiano. La sua competenza lo aveva portato a lavorare anche in radio e come autore televisivo. Aveva compiuto da poco 66 anni. L'annuncio del decesso è arrivato dal sito del quotidiano. E' stato colpito da un ictus ed è stato ricoverato immediatamente in ospedale, ma le cure si sono dimostrate inutili. Lascia la moglie, Eleonora, e due figlie.“Ci ha fatto amare la musica attraverso la scrittura, ci ha appassionati con il suo talento e la sua infinita competenza. Firma storica di Repubblica, è stato protagonista della vita culturale della nostra Regione, dal 2021 Presidente dell’Osservatorio dello Spettacolo, da 15 anni al fianco di Puglia Sounds/Teatro Pubblico Pugliese, anima e cuore di lezioni, incontri ed eventi del Medimex. Ernesto Assante è stato un vero amico della Puglia e di tanti di noi. Ci mancherà tanto la sua instancabile capacità di raccontare la musica e la vita”. Sono le parole di cordoglio del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per l’improvvisa scomparsa del giornalista Ernesto Assante.