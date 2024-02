Global Summit Human Resources, si avvicina l’ottava edizione

TORINO - Con l'avvicinarsi dell'8^ edizione del Global Summit Human Resources, l'entusiasmo e l'attesa tra i professionisti del settore sono in costante crescita. L'evento, in programma il 10 e 11 aprile 2024 a Pacengo di Lazise (Verona), rappresenta un momento cruciale di confronto e innovazione nel panorama delle risorse umane in cerca di soluzioni all'avanguardia e spunti per il futuro. - Con l'avvicinarsi dell'8^ edizione del Global Summit Human Resources, l'entusiasmo e l'attesa tra i professionisti del settore sono in costante crescita. L'evento, in programma il 10 e 11 aprile 2024 a Pacengo di Lazise (Verona), rappresenta un momento cruciale di confronto e innovazione nel panorama delle risorse umane in cerca di soluzioni all'avanguardia e spunti per il futuro.





Organizzato da Concordia Professional Oriented Events, esperta nell'organizzazione degli eventi B2B, il Global Summit Human Resources è un punto di incontro imperdibile per aziende e esperti del settore perché offre un'ampia varietà di opportunità per rimanere al passo con la trasformazione digitale delle risorse umane. Attraverso incontri one2one mirati e conferenze specializzate, i partecipanti avranno la possibilità di discutere obiettivi di business, miglioramento delle performance e di rimanere aggiornati su strumenti e casi di successo nel settore.

La due giorni gardesana si svolgerà secondo un format collaudato ed efficiente, che risponde alle esigenze delle aziende del settore HR e che prevede:

- incontri one2one, il cuore dell’appuntamento: spazi di business matching altamente profilato capaci di mettere in relazione i visitatori con i migliori player nazionali per migliorare obiettivi di business e performance;

- conferenze: autentiche occasioni di aggiornamento specialistico in aula per conoscere innovazione, casi di successo e spunti per scegliere soluzioni concrete ed efficienti.

Oltre a tutto ciò, il Global Summit Human Resources offre numerose occasioni di confronto e networking, di cui il centro congressi del TH Lazise - Hotel Parchi del Garda sarà la cornice ideale.

Il Global Summit Human Resources è un'opportunità riservata a tutti i direttori e i manager delle società "end user" che desiderano essere competitivi sul mercato delle risorse umane. La partecipazione è gratuita (fino ad esaurimento posti): per iscriversi è necessario compilare il modulo sulla pagina di registrazione ( https://ghrsummit.it/visitatori ) per richiedere l’ammissione ad una o entrambe le giornate.

È possibile seguire il programma in tempo reale e conoscere gli espositori sul sito ghrsummit.it e sui profili social (LinkedIn, Facebook e Twitter), mentre sul canale YouTube sono disponibili le interviste realizzate nelle edizioni precedenti. Per chi è alla ricerca di anticipazione c’è l’HR BLOG, dedicato ai professionisti delle risorse umane, in cui le aziende possono presentare interviste e approfondimenti che presenteranno dal vivo all’8° Global Summit Human Resources il 10 e 11 aprile a Pacengo di Lazise.