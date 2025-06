Soles by Michelin, sviluppata da JV International conquista Le Mans

In occasione di uno degli appuntamenti più attesi della stagione MotoGP, il leggendario circuito di Le Mans si prepara ad accogliere non solo l’adrenalina delle due ruote, ma anche una vetrina di innovazione e design firmato Michelin.

All’interno dello stand ufficiale Michelin, il 9 maggio, è stato protagonista Soles by Michelin – la linea di suole ad alte prestazioni sviluppata da JV International, licenziatario mondiale per la progettazione, produzione e commercializzazione delle suole a marchio Michelin.

In questa cornice d’eccellenza, Soles by Michelin ha presentato tre modelli di calzature pensate per gli appassionati di moto, realizzati in collaborazione con brand internazionali, accomunati dall’attenzione per le performance, la sicurezza e il comfort in ogni condizione di guida.

La partecipazione di Soles by Michelin a Le Mans rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’impegno di JV International nell’innovazione, ricerca e passione per le performance, valori che da sempre guidano il team R&D, con l’obiettivo di accompagnare chiunque indossi una scarpa con suola Michelin in un’esperienza unica. Un’opportunità per scoprire come la tecnologia d’avanguardia del mondo delle corse possa migliorare ogni passo, anche nella vita di tutti i giorni.

JV International nasce nel 2013, grazie all'intuizione e all'entusiasmo di un team internazionale di uomini e donne, animati dalla passione per il mondo delle calzature e da una pluriennale esperienza nel settore il cui obiettivo è concepire soluzioni, tecnologie e mescole per "persone in movimento". Le competenze, la passione e l'esperienza di JV International incontrano la volontà di Michelin di entrare nel business del segmento delle calzature, a cui dal 2013 ha affidato la licenza mondiale per la progettazione, sviluppo, produzione, commercializzazione e marketing delle suole Michelin. JV International si divide in tre continenti: in Europa (Italia) si trovano la sede centrale di Tavernerio (Como) ed il Sales & R&D center di Verona; in Asia, ad Hong Kong, ha sede JVI-Hong Kong e in Cina a Dongguan, JVI-China mentre in America, ha sede JVI North America con HQ in Vermont. JV International e Michelin sono unite dalla continua ricerca in termini di innovazione e sostenibilità, per accompagnare chiunque indossi una calzatura con suola Michelin in un’esperienza unica.

jvinternational.com / tecnostories.com