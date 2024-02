George Aaron, la star dell’Italo Disco anni ‘80 prepara un brano con Carlo Zannetti

MILANO - È stata annunciata oggi sui più importanti social l'inedita collaborazione musicale tra due noti musicisti che provengono da due settori artistici molto diversi tra loro: George Aaron, icona dell'Italo Disco negli anni '80 e il ferrarese Carlo Zannetti noto chitarrista e autore di canzoni. - È stata annunciata oggi sui più importanti social l'inedita collaborazione musicale tra due noti musicisti che provengono da due settori artistici molto diversi tra loro: George Aaron, icona dell'Italo Disco negli anni '80 e il ferrarese Carlo Zannetti noto chitarrista e autore di canzoni.





I due artisti hanno preannunciato la prossima uscita di un nuovo brano, scritto insieme, e prossimamente pubblicato dalla storica etichetta discografica milanese Videoradio e Videoradio Channel.

George Aaron aveva soli 20 anni quando iniziò la sua carriera musicale, che lo portò a far ballare milioni di persone in tutto il mondo con le sue canzoni e la sua bella voce potente. In pochi anni, vendette oltre 10 milioni di dischi vinili certificati, ottenne quattro dischi d'oro e più di 6 milioni di stream digitali.

Nel 1984, vinse il "Disco per l'estate" e si esibì sui palcoscenici internazionali con artisti del calibro di Paul Young, Tony Hadley degli Spandau Ballet e tanti altri. Nel 2001, fu nominato a Londra tra i migliori 10 artisti blue-eyed soul di sempre. Nel 2017, ricevette dalla Academy di Los Angeles il titolo di miglior artista dance elettronica.

Carlo Zannetti (vedi biografia completa su www.carlozannetti.it/biografia ) è noto come chitarrista di alcuni dei più importanti interpreti della musica nazionale e come autore di canzoni di successo.

Ferrarese di nascita, fin dal 1977 ha mosso i primi passi della sua lunga carriera a Bologna, Padova, Londra e Milano. In questi ultimi anni ha collaborato con il rocker Bobby Solo, vincitore di due Festival di Sanremo con il quale ha scritto ben 6 canzoni, tra cui la famosa "Indiano" entrata nelle classifiche nazionali di ascolto in streaming.