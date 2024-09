Ancora troppi infortuni sul lavoro: al via 'Safety Expo 2024', le nuove rotte della sicurezza sul lavoro e le sfide dell’antincendio

BERGAMO - Il 18 e 19 settembre associazioni, istituzioni, operatori del settore e figure professionali della prevenzione e della sicurezza torneranno a confrontarsi a Bergamo Fiera in occasione di Safety Expo 2024, la fiera nazionale dedicata alla salute e sicurezza sul lavoro e alla prevenzione incendi che quest’anno giunge alla sua settima edizione. In programma più di 120 appuntamenti tra convegni, tavole rotonde, corsi di formazione e addestramento pratico, spettacoli e presentazioni di prodotti, servizi e tecnologie, con più di 200 relatori e anche artisti che scendono in campo per vincere la sfida contro il drammatico fenomeno degli infortuni e delle morti sul lavoro ( - Il 18 e 19 settembre associazioni, istituzioni, operatori del settore e figure professionali della prevenzione e della sicurezza torneranno a confrontarsi a Bergamo Fiera in occasione di Safety Expo 2024, la fiera nazionale dedicata alla salute e sicurezza sul lavoro e alla prevenzione incendi che quest’anno giunge alla sua settima edizione. In programma più di 120 appuntamenti tra convegni, tavole rotonde, corsi di formazione e addestramento pratico, spettacoli e presentazioni di prodotti, servizi e tecnologie, con più di 200 relatori e anche artisti che scendono in campo per vincere la sfida contro il drammatico fenomeno degli infortuni e delle morti sul lavoro ( Open data Inail gennaio-luglio 2024 ).





Con più di 300 espositori nei due padiglioni di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, Safety Expo si conferma come l’appuntamento annuale più atteso dai professionisti del settore, un luogo di incontro tra domanda e offerta, in cui trovare risposte concrete, sia conoscendo innovazioni tecnologiche sia confrontandosi su normative in continua evoluzione, novità legislative e proposte di semplificazione delle procedure.





Sicurezza sul lavoro, i principali appuntamenti su aggiornamenti e novità legislative





Organizzata dalla rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, la tavola rotonda inaugurale vedrà la partecipazione di qualificati rappresentanti istituzionali, dell’Inail e delle parti sociali e affronterà le novità legislative introdotte dal DL n. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024, e in particolare la cosiddetta "patente a crediti", un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonché tutte le novità in merito all’atteso rinnovo dell’Accordo sulla formazione in materia di sicurezza. I confronti e le riflessioni si estenderanno anche al tema attualissimo dell’intelligenza artificiale. Numerosi argomenti verranno affrontati nei convegni organizzati in collaborazione con associazioni, istituzioni e i maggiori esperti della materia. L’evoluzione nel settore dei DPI dal punto di vista legislativo e di innovazione dei prodotti, la figura dell’HSE manager e le esigenze di governance aziendali in tema di salute, sicurezza e ambiente, la nuova formazione per la sicurezza e le novità normative e le applicazioni pratiche nella sicurezza in edilizia. Sono solo alcuni dei temi trattati durante le due giornate.





Prevenzione incendi, proposte di semplificazione ed evoluzione della progettazione nell’era della transizione energetica





Nel settore antincendio Safety Expo offre un’importante occasione per fare il punto sulla normativa vigente e sulle proposte di semplificazione dei procedimenti, per individuare soluzioni concrete capaci di rendere il sistema più efficiente, snello e meno gravoso per tutti gli attori coinvolti: tema di grande attualità e di primaria importanza per la sicurezza delle persone e delle attività produttive. Nei convegni in programma sarà dato spazio al dialogo e alla collaborazione tra Vigili del fuoco e professionisti antincendio per individuare soluzioni concrete per la semplificazione della prevenzione incendi. Al centro anche l'evoluzione della progettazione antincendio in un contesto caratterizzato dalla transizione energetica e dall'introduzione di nuove tecnologie. Si parlerà anche dell’entrata in vigore del Decreto Controlli, in particolare della formazione del Tecnico Manutentore Qualificato, che è stata prorogata al 25 settembre 2024. La Tavola Rotonda conclusiva si propone di approfondire le implicazioni di questa nuova figura professionale per il settore antincendio, con la partecipazione di esperti e rappresentanti delle associazioni di categoria.

Quest’anno saranno 16 i seminari tecnici di prevenzione organizzati da aziende e associazioni che presenteranno case history e si concentreranno sull’applicazione della normativa e sull’aggiornamento.





La Sicurezza va in scena: gli artisti scendono in campo per sensibilizzare con testimonianze ed emozioni





Al Safety Expo 2024 non potevano mancare gli appuntamenti di musica, teatro e spettacolo pensati per ispirare, emozionare e promuovere comportamenti virtuosi. Anche quest’anno, infatti, scendono in campo tanti artisti impegnati nel dibattito culturale per il cambiamento in tema di sicurezza e prevenzione. Quattro gli eventi in programma.

Il 18 settembre Women in Rock’N’Safe, storytelling con Stefano Pancari, Gabriele Medeot e Laura Panetta, ed "Edutainment: formazione ed intrattenimento", con Terenzio Traisci e Silvano Frigerio.

Il 19 settembre lo spettacolo teatrale "Ocjo" a cura di Assosistema e Siggi Group, con testimonianze e riflessioni tragicomiche del duo Trigeminus.

Tutti gli spettacoli del Safety Expo su: https://www.safetyexpo.it/agenda





Eventi formativi e di aggiornamento





Nella settima edizione di Safety Expo a Bergamo Fiera, l’Istituto INFORMA ed AIFOS mettono a disposizione di aziende e professionisti 64 corsi di formazione, molti dei quali con attività pratica: strumenti innovativi ed efficaci per gestire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro secondo conoscenze e competenze adeguate.

Tutti gli eventi in programma al Safety Expo sono riconosciuti validi come ore di aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Legge ex 818/84 e Crediti Formativi Professionali.





A chi è rivolto





Safety Expo si rivolge a tutte le figure professionali che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi: HSE Manager, responsabili ed addetti al servizio di prevenzione e protezione, preposti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, responsabili antincendio, progettisti e consulenti, responsabili tecnici, responsabili della formazione aziendale, medici competenti, responsabili di vigilanza e controllo ufficiale e responsabili commerciali.





I numeri dell’edizione 2023 del Safety Expo





+ 10.000 presenze + 120 eventi + 200 relatori + 18.000 mq di esposizione + 300 espositori + 12% di affluenza rispetto al 2022 + 25% di affluenza rispetto al 2019.

Organizzato da EPC Periodici in collaborazione con le riviste "Antincendio" e "Ambiente & Sicurezza sul lavoro" e con l’Istituto Informa, Safety Expo, ogni anno, punta l’attenzione su temi di grande attualità che richiedono nuove conoscenze, competenze e responsabilità in tema di sicurezza sul lavoro, con la massima attenzione anche alla normativa e alle soluzioni tecnologicamente più avanzate e sostenibili per la protezione contro gli incendi.

L’analisi dei dati provvisori INAIL da gennaio a luglio 2024 evidenzia un aumento del numero degli infortuni denunciati dell’1,7% rispetto allo stesso periodo del 2023, passando da 344.897 a 350.823, e una diminuzione del 7,4% sul 2019, anno che precede la pandemia. Ma a destare preoccupazione è soprattutto il numero dei decessi sul lavoro che aumentano del 3,12%, passando da 559 nel 2023 a 577, quasi 3 al giorno, con una netta predominanza di incidenti mortali avvenuti sul luogo di lavoro (da 430 nel 2023 a 440) rispetto a quelli in itinere, cioè durante il tragitto casa-lavoro (da 129 nel 2023 a 137). L’analisi territoriale fa emergere un aumento dei decessi nel Nord Est della penisola (da 120 a 127 denunce di infortuni mortali) e nelle Isole (da 44 a 65), un calo a Nord-Ovest (da 155 a 154) e al Sud (da 127 a 118), mentre resta stabile con 113 decessi il centro Italia. Tra le regioni dove si muore di più al lavoro ci sono l’Emilia-Romagna (+21), la Sicilia (+17) e il Lazio (+9), mentre i cali più evidenti si registrano in Veneto (-14), Marche e Piemonte (-6 ciascuna) e infine Umbria, Friuli Venezia Giulia e Puglia (-5 ciascuna). Rispetto ai decessi il settore più colpito resta quello delle costruzioni (79 nel 2024 contro i 58 nel 2023), seguito dalle attività manifatturiere (55 contro i 51 nel 2023), dal commercio (stabili a 32 come nel 2023) e dai trasporti e dal magazzinaggio (che invece scendono da 61 nel 2023 a 46). In continuità con i dati storici, si riscontra una prevalenza di denunce di infortunio mortale tra gli uomini (da 520 nel 2023 a 530) rispetto alle donne (da 39 nel 2023 a 47).