Milano, ritorna 'Pumpkin Patch' di Tulipania: il campo di raccolta zucche più grande del nord Italia

Il grande campo di raccolta di zucche di Tulipania dove grandi e piccini si dilettano a scegliere la zucca perfetta

MILANO - È ormai dal 2018 che Pumpkin Patch Tulipania, la più grande raccolta di zucche in Lombardia, ha portato in Italia il fascino autentico del Pumpkin Patch in stile americano. Il primo più grande campo di zucche del Nord Italia nasce qui, a Tulipania, dove l'autunno prende vita in un'esplosione di colori, profumi e divertimento per tutta la famiglia. Quest'anno poi l'appuntamento è imperdibile per chiunque voglia vivere un'esperienza unica immersa nella natura. - È ormai dal 2018 che Pumpkin Patch Tulipania, la più grande raccolta di zucche in Lombardia, ha portato in Italia il fascino autentico del Pumpkin Patch in stile americano. Il primo più grande campo di zucche del Nord Italia nasce qui, a Tulipania, dove l'autunno prende vita in un'esplosione di colori, profumi e divertimento per tutta la famiglia. Quest'anno poi l'appuntamento è imperdibile per chiunque voglia vivere un'esperienza unica immersa nella natura.





Pumpkin Patch Tulipania, un’atmosfera unica in Italia





La magia del Pumpkin Patch non sta infatti solo nelle zucche. Qui, a Tulipania, hanno creato un mix perfetto tra la tradizione americana e lo spirito italiano.

"Abbiamo voluto portare in Italia l’atmosfera country americana del raccolto delle zucche, ma con un tocco di calore e ospitalità tipicamente italiano" spiega Cecilia, coordinatrice del campo Pumpkin Patch Tulipania, la più grande raccolta di zucche in Lombardia. Il parco infatti non è solo un luogo dove raccogliere zucche, ma offre un’esperienza unica, che regala una giornata immersa nella natura, tra giochi, creatività e, naturalmente, tante risate.





Un parco di divertimento speciale, immerso nel verde





Pumpkin Patch Tulipania, la più grande raccolta di zucche in Lombardia, è un vero e proprio parco immerso nel verde, perfetto per grandi e piccini. Situato in provincia di Bergamo Ovest, il campo si trova a soli 15 minuti da Bergamo e 35 minuti dalla Brianza e Milano (uscita Capriate, autostrada A4).

Una location ideale non solo per famiglie, ma anche per ragazzi, gruppi di amici e coppie che vogliono festeggiare Halloween brindando con cocktails, anche analcolici, in un posto originale.

A partire dal 20 settembre, oltre alla raccolta delle zucche decorative e alimentari, si potrà godere delle ultime giornate estive in un contesto bucolico, con numerose attività per i più piccoli e una vasta gamma di opzioni culinarie.





La magia di Halloween e la raccolta delle zucche al pumpkin patch Tulipania





Dal 20 settembre e fino al 10 novembre, il giardino delle zucche di Tulipania si trasforma in un magico giardino dedicato all’autunno e ad Halloween. Potrete immergervi nella tradizione americana del Pumpkin Patch, raccogliendo personalmente le zucche preferite tra spaventapasseri, ragni giganti e il calore dei sorrisi accoglienti. Gli esperti di Tulipania saranno presenti per guidarvi nella scelta e offrirvi consigli per vivere un'esperienza completa.





Tulicariole: il cuore dell’esperienza





Uno degli elementi più apprezzati del Pumpkin Patch di Tulipania sono le Tulicariole, ormai diventate un simbolo dell’esperienza. I visitatori potranno utilizzare queste simpatiche carriole per trasportare le zucche scelte nel campo, rendendo il momento della raccolta ancora più divertente e memorabile.





Un mondo pieno di avventure





Anche quest'anno, Tulipania introduce una serie di nuove attività per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente. Tra queste, ci sono l'area Tuli-cariche e Tuli-scarichi, dove i bambini possono cimentarsi nel trasporto delle zucche, e l'area Tuli-olimpiadi, dove si organizzano gare di carriole. Non dimenticate di partecipare alla Caccia alle Tuli-favole di Halloween, un’avventura interattiva per scoprire tutte le leggende di Tulipania, parte dell’iniziativa "Tulipania a sostegno della lettura". Solo i più astuti che troveranno tutte le storie potranno vincere uno speciale premio.





Un'offerta food amoia e variegata





"Oltre alle classiche delizie, quest’anno abbiamo deciso di proporre qualcosa di speciale: i Cocktails dell'Orrore, una rivisitazione del Bloody Mary, ma anche la birra alla zucca" spiega Chiara, la food manager di Pumpkin Patch Tulipania. Tra le specialità, non mancano ciambelle alla zucca, focaccia e pane alla zucca, oltre ai dolcetti di Halloween, per soddisfare i gusti di grandi e piccini.





Info e costi di ingresso





L'ingresso al campo di Tulipania è davvero conveniente: con soli 5€, avrai accesso a tutte le attività del campo e una zucca media! La prenotazione è raccomandata e più economica tramite il sito web www.tulipania.world , dove è possibile scegliere tra vari pacchetti disponibili. I bambini al di sotto dei 90 cm entrano gratis. Il biglietto include anche: Zucca Media; Accesso all'Area di Raccolta Allestita a Tema; Accesso al laboratorio 'Pittura la tua Zucca'; Gioco della Ricerca delle Leggende di Tulipania con premio finale; Uso di Carioline per il Trasporto delle Zucche (una a nucleo familiare); Viaggio nel Labirinto di Mais Infestato; Uso di tutti i giochi del campo inclusa Piscina di Paglia e Giochi di una Volta; Accesso agli Aperitivi, Aperipranzi, Colazioni, Merende; Possibilità di fare foto e video a tema; Possibilità di ordinare il cestino Picnic con prodotti locali.

Inoltre, potrai partecipare a numerosi laboratori come "apicultore per un giorno", "laboratori musicali", "di lettura" e "zucca-yoga".

E non è tutto. L'ingresso al Market della Zucca è gratuito, per l’acquisto di zucche ornamentali o mangerecce, senza necessariamente partecipare all’esperienza nel campo.





Come raggiungere Pumpkin Patch Tulipania, la raccolta di zucche in Lombardia





Tulipania World Pumpkin Patch, la raccolta di zucche in Lombardia si trova a pochi passi da Milano, nell’area Ovest di Bergamo, facilmente accessibile proprio perché al centro della regione Lombardia. Ampi parcheggi interni gratuiti sono disponibili, e c’è la possibilità di parcheggiare anche nei parcheggi comunali di fronte all’ingresso.

Tulipania rappresenta un punto di partenza ideale per esplorare le bellezze circostanti, come la bellissima città di Bergamo, il parco faunistico Le Cornelle, la casa natale di Papa Giovanni XXIII a Sotto il Monte e il parco astronomico "La Torre del Sole".





Indirizzo del giardino delle zucche Pumpkin patch Tulipania: Via Marco Biagi 95, Terno D’Isola, Bergamo





Per informazioni e prenotazioni: