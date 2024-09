Alluvione in Emilia Romagna: governo pronto a dichiarare stato d'emergenza

ROMA - La premier Giorgia Meloni ha annunciato che, non appena riceverà la richiesta di dichiarazione dello stato d'emergenza da parte della Regione Emilia Romagna, sarà convocato un Consiglio dei ministri per stanziare 20 milioni di euro. Questi fondi saranno destinati a far fronte alle prime necessità e al ripristino dei servizi essenziali, con la promessa di ulteriori stanziamenti a seguito delle ricognizioni successive all’emergenza.

Fortunatamente, le autorità hanno confermato che non ci sono dispersi a seguito dell'alluvione che ha colpito il Ravennate, in particolare la frazione di Traversara a Bagnacavallo. Dopo una segnalazione iniziale riguardante una persona portata via dall'acqua, i soccorsi hanno smentito la notizia, chiarendo che non c’è alcuna prova di ulteriori persone coinvolte nel crollo di una casa.

Dopo giorni di piogge incessanti, la situazione in Emilia Romagna sta migliorando, con i rovesci che si sono fatti più sporadici e la circolazione ferroviaria che ha ripreso quasi normalmente.

Irene Priolo, presidente facente funzioni dell'Emilia-Romagna, ha dichiarato: "Firmerò la dichiarazione di stato di emergenza e manderò al capodipartimento la nostra richiesta per ottenere supporto anche per le deroghe e gli interventi necessari". La situazione resta sotto monitoraggio mentre le autorità locali e nazionali si preparano a gestire le conseguenze di questo evento atmosferico estremo.