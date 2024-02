Ferretti, il 1 marzo uscirà il nuovo singolo dal titolo 'Pittore'

Il brano è una rock ballad cantautoriale che si alterna tra testo parlato e cantato. "Pittore" è una canzone il cui significato va al di là della storia che racconta: quella di un’artista maledetto e delle due prostitute che frequenta. Il brano è una rock ballad cantautoriale che si alterna tra testo parlato e cantato. "Pittore" è una canzone il cui significato va al di là della storia che racconta: quella di un’artista maledetto e delle due prostitute che frequenta.





Parla di sesso e di sofferenza, ma anche di una certa esaltazione del silenzio in contrapposizione alla parola. La distanza e il vuoto fanno paura perché mettono a nudo e ci pongono di fronte alle nostre debolezze, eloquenti e imbarazzanti insieme. Parlare a volte non è altro che un modo per scappare da noi stessi e dalla nostra umiliazione: comprenderlo ci aiuta a spogliarci di queste sovrastrutture e a sopportare il silenzio, cercando rifugio nel prossimo.





Le liriche di Ferretti hanno un travolgente potere evocativo, dato certamente dalla preparazione teatrale e cinematografica dell’autore; esse sono in grado di trasportare l’ascoltatore nell’ambientazione del brano: lo studio di un artista milanese che guarda sullo skyline della città.





Il "pittore" del titolo non appare nel racconto fino alla fine, la sua figura aleggia nei pensieri e nelle azioni delle due prostitute, ritratte mentre giacciono languidamente nel letto dell’artista: "In una casa d’artista due donne sul letto / Forse si amano / Perché amano lo stesso uomo che di notte passa le ore dipingendo / Nude / Con le forme scoperte sotto le coperte". La staticità della scena appare in contrapposizione con l’atto dell’amplesso, suggerito dalle reali intenzioni del pittore, alla ricerca di conforto dalle sue inquietudini interiori e nel tentativo di fuggire dalla solitudine che lo assale.





Il singolo, prodotto da Andrea Mei, è pubblicato dall’etichetta Astralmusic e sarà disponibile in Radio e nei digital store dal 1 marzo.





Per quel che riguarda Ferretti, all’anagrafe Mattia Ferretti, ha 26 anni e vive a Mogliano, in provincia di Macerata, nelle Marche. Terminato il liceo scientifico intraprende lo studio della recitazione, rimbalzando tra Ancona e Roma; quindi, la sua è una formazione attoriale, almeno in principio. Dopo alcune esperienze teatrali e cinematografiche nel 2019 inizia a comporre brani inediti e dal 2021 collabora con il produttore Andrea Mei (ex Gang & Nomadi), che una volta ascoltato il suo materiale decide di produrlo. Nasce così un primo progetto in italiano che vede come elementi centrali la scrittura, la matrice recitativa e si prefigge di mescolare la tradizione cantautorale con il rap e il rock, il tutto accompagnato da una band essenziale in studio e dal vivo. Il risultato è un'originale proposta crossover, che si concretizza con l'EP "23:32" uscito a luglio, ancora una volta con la produzione artistica di Andrea Mei. Nel 2023 Ferretti è il vincitore di Rock Targato Italia ed è tra i finalisti di Musicultura. Dal vivo ha già suonato in apertura ai Little Pieces Of Marmelade e ai Finley.