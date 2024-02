Andreadieci, uscito il suo primo album dal titolo 'Sbotto'

Novità nel panorama musicale nazionale: Andreadieci debutta con il suo primo album dal titolo "Sbotto", una collezione di 8 tracce, 6 singoli e 2 inediti, interamente rimasterizzati. Novità nel panorama musicale nazionale: Andreadieci debutta con il suo primo album dal titolo "Sbotto", una collezione di 8 tracce, 6 singoli e 2 inediti, interamente rimasterizzati.





Questo disco è un messaggio per chi crede ancora nella comunicazione attraverso i testi non offensivi e di istigazione, ma bensì per gli innamorati, per le persone comuni che perseverano ogni giorno, per i sognatori, per le persone vere, umili, per le persone di paesini pieni di tradizioni dove i campanili suonano ancora per via di una corda tirata da un braccio.

"Sbotto" è disponibile dal 16 febbraio 2024, in formato fisico e digitale, pubblicato dall’etichetta Terzo Millennio Records, Milano. Il disco è prodotto da Gianluca Pecchini.

Per quel che riguarda Andreadieci, ma anche semplicemente Dieci, artista che respira perseveranza nell'arte della musica e non. Pubblica con "Terzo Millennio Records" cinque brani: "Mary Love", "Un Secondo", "Oggi è Domenica", "Chiamo gli Amici", "Perché Ti Voglio Bene", "Io Sono Qui". Di acari e polveri e di sale prove milanesi ne ha respirati, di parole dette e musica di ogni genere ne ha sentite suonando e cantando sui palchi della Milano da bere, da vivere, da sperimentare. Ma non solo Milano, esperienze in vari contesti nazionali che sono riportate sui giornali del tempo e dai ricordi personali. L’artista cresce artisticamente nella scuola "B-Nario" alla fine degli anni Novanta. L'adolescenza vissuta nelle strade e nelle compagnie di oratorio, conoscenze fortuite amichevoli in contesti cinematografici e di spicco musicali, lo portano a fantasticare sulla libertà di pensiero libero, poetico. Scrive, accorda, esprime. Si cimenta a conoscere artisti di strada e a formare band che hanno lasciato nel tempo ricordi e musica. Diventa il frontman dei "Semplici", i "Nativa", gli "Indako". Il suo perseverare lo porta a sperimentare un progetto da solista che lo rende completamente più libero dall'aspetto di gruppo da gestire.