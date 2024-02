AI e Finanza: la Value Capital Fund raccoglie 2,5 milioni in soli 7 giorni



ROMA - La VCF, Value Capital Fund, startup all'avanguardia nel settore della ricerca e sviluppo di software per la semplificazione dell'investimento autonomo sui mercati finanziari, ha segnato un significativo passo avanti, raccogliendo con successo fondi per un totale di 2,5 milioni di euro in soli 7 giorni, facendo balzare così la sua valutazione di mercato a oltre 4 milioni di euro.





L'aumento di capitale, sottoscritto per oltre tre volte la richiesta iniziale, rappresenta un importante progresso per VCF, poiché l'azienda mira a intensificare la ricerca e lo sviluppo delle proprie applicazioni innovative. Queste soluzioni, basate sull'intelligenza artificiale, offriranno agli investitori la possibilità di operare in modo autonomo e semplificato, rivoluzionando il modo in cui affrontano i mercati finanziari.

Le applicazioni di VCF includeranno strumenti evoluti di valutazione dei titoli e dei trend settoriali migliori e l'automazione di metodologie brevettate di gestione degli investimenti, già consolidate e testate da anni.

Questi sviluppi consentiranno agli investitori di prendere decisioni informate e rapide, migliorando l'efficienza e la sicurezza delle operazioni finanziarie.

Una vera rivoluzione ingegneristica nel campo degli investimenti.

"Il successo straripante di questa raccolta di fondi in così breve tempo, è motivo di orgoglio e un forte segnale del riconoscimento della nostra missione di fornire soluzioni all'avanguardia per l'investimento autonomo e semplificato" dichiara Massimiliano Acerra amministratore delegato della società Value Capital Fund Srl, facendo riferimento al crollo dei finanziamenti alle start up avvenuto negli ultimi anni.

"La nostra ricerca e sviluppo saranno ora ulteriormente potenziate per garantire che le nostre applicazioni siano all'altezza delle aspettative degli investitori moderni" continua Acerra.

VCF non intende fermarsi qui e ha già programmato un prossimo round di finanziamento, con l'obiettivo di ampliare ulteriormente la propria gamma di applicazioni e servizi all’investitore. L’obiettivo è raggiungere nuovi traguardi di distribuzione di massa a livello nazionale ed europeo, oltre che aprire una nuova sede in Veneto e aumentare i propri asset patrimoniali e investimenti.

Inoltre, grazie alla Joint Venture con "Valore D’Impresa" mira a massimizzare la rete di sviluppo di servizi per le imprese italiane che intendono patrimonializzarsi.