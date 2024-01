Tv, domenica 21 gennaio in prima serata su Italia 1 il film 'Wonder Woman 1984'



Domenica 21 gennaio, in prima serata su Italia 1, appuntamento con "Wonder Woman 1984", il secondo capitolo della saga targata DC diretto da Patty Jenkins.





Diana Prince è una spia del governo americano sulle tracce di un'altra spia sovietica, Barbara Ann Minerva, nota come Cheetah, trascinata sulla via del male dalla parte di sé più bestiale. Ma quest'ultima non è l'unico nemico che Wonder Woman deve affrontare, dovrà fare i conti, infatti, anche con il perfido e potente uomo d'affari Maxwell Lord.