Striscia la notizia: la Gomorra di Alife si gode gli arresti domiciliari nelle palazzine comunali occupate

CASERTA - Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Luca Abete è ad Alife, in provincia di Caserta, dove chi ha occupato prima del 2016 alloggi comunali - anche con scasso - ora è diventato “legittimo” assegnatario degli appartamenti. Togliendo così la possibilità di avere una casa a basso costo a famiglie che ne avevano diritto.Le cronache locali parlano di una piazza di spaccio proprio nelle case occupate, un’impiegata comunale dice che lì si vive «in stile Gomorra». E un’abitante del quartiere racconta di alloggi assegnati, poi scambiati in cambio di soldi come se fossero di proprietà.Il servizio completo stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).