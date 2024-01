Tragedia a Torino: muore donna accoltellata dal marito

TORINO - La donna di 65 anni accoltellata mercoledì pomeriggio a Torino nel quartiere Borgo Filadelfia è deceduta ieri sera in ospedale, dove era ricoverata in prognosi riservata. Colpita da numerosi fendenti all'addome, al torace e alla schiena, la vittima era stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.La polizia era intervenuta sul luogo chiamata dai vicini, che avevano udito urla provenire dall'appartamento in cui la donna viveva con il marito 70enne. L'uomo, fermato dagli agenti, avrebbe accoltellato la moglie al culmine di una lite. Il 70enne, dinanzi al pm che coordina l'indagine, ha scelto di non rispondere.