Strage di Erba, Rosa e Olindo citati a giudizio: inizia il processo di revisione

BRESCIA - La Corte d'Appello di Brescia ha emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti di Olindo Romano e Rosa Bazzi, coinvolti nella strage di Erba avvenuta nell'11 dicembre 2006. La Corte ha anche citato le parti civili e il procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser, per la prima udienza del processo di revisione.I coniugi erano stati condannati all'ergastolo nel primo processo. L'udienza è prevista per il primo marzo, durante la quale i giudici valuteranno l'ammissibilità delle nuove prove proposte dagli avvocati e decideranno se procedere con la revisione del processo.Gli avvocati di Romano e Bazzi sostengono di avere nuovi elementi che porterebbero a un proscioglimento della coppia, basati su sette consulenze, testimonianze e analisi che mettono in discussione la tesi accusatoria. La richiesta di revisione segue quella del sostituto procuratore generale di Milano, e l'esito dell'udienza potrebbe determinare un epilogo diverso per questo caso che ha segnato profondamente la comunità di Erba.