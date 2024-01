Incidente grave in Austria: cabinovia precipita nel comprensorio sciistico di Hochoetz

Almeno quattro persone sono rimaste gravemente ferite in seguito al crollo di una cabinovia, chiamata 'Acherkogel', nel comprensorio sciistico di Hochoetz, nella zona di Imst, Tirolo, Austria. La cabina, con quattro persone a bordo, è precipitata dopo che un albero è caduto sulla fune portante. Le vittime, un padre, una madre e due figli, sono attualmente sotto cure mediche e non è ancora nota la loro nazionalità. Il crollo è avvenuto da un'altezza di 7 metri, e i soccorsi sono ancora sul posto per gestire la situazione. Ulteriori dettagli sull'incidente sono in corso di indagine.