Netanyahu: 'Pressioni ma finchè sarò premier nessuno Stato palestinese'

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha dichiarato che solo una vittoria totale garantirà l'eliminazione di Hamas e il ritorno degli ostaggi. Nonostante le pressioni internazionali, Netanyahu sostiene con determinazione questa posizione, attribuendo la sua ostinazione a evitare la creazione di uno Stato palestinese che considera un pericolo esistenziale per Israele."Solo la vittoria totale garantirà l'eliminazione di Hamas e il ritorno dei nostri ostaggi" ha detto Netanyahu aggiungendo: "Come premier di Israele sostengo questa posizione con determinazione anche di fronte a pressioni enormi internazionali e interne. E' stata questa mia ostinazione a impedire per anni uno Stato palestinese che avrebbe costituito un pericolo esistenziale per Israele. Finché sarò primo ministro, questa sarà la mia posizione"."Le operazioni militari di Israele hanno diffuso distruzioni di massa e ucciso civili su una scala senza precedenti durante il mio mandato come segretario generale". Lo ha affermato il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. Una nota del ministero della Sanità di Gaza afferma che sono oltre 25mila i morti a Gaza da inizio guerra e che circa 62.681 persone sono rimaste ferite negli scontri tra le Forze israeliane e i militanti palestinesi.