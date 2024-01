Il movimento filo-iraniano che governa lo Yemen ha annunciato di aver lanciato missili navali contro la Chem Ranger nel Golfo di Aden. Gli Stati Uniti hanno risposto colpendo alcuni siti dei ribelli Houthi, mentre Israele si esprime da Davos sulla lotta per la libertà."Gli oltre 1.000 militari italiani in Libano sono là per una missione dell'Onu. Qualora servisse a Gaza, in una fase di transizione, una missione di pace, noi siamo pronti a inviare i nostri militari con l'Onu come portatori di pace. Non c'è nessuna richiesta americana di allargare la missione libanese al riguardo". Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri.