Bolzano, agenti in servizio sulle piste di Colfosco salvano uno sciatore colpito da arresto cardiaco

BOLZANO - Nella tarda mattinata dello scorso martedì 16 gennaio, gli operatori del Distaccamento Sciatori Colfosco Alta Badia della Polizia di Stato venivano allertati della presenza di uno sciatore che stava avendo un malore nei pressi della Stazione di valle della cabinovia n. 45, “Col Pradat”.Giunti sul posto prontamente, iniziavano a colloquiare con l’uomo, di nazionalità austriaca, che riferiva loro di sentirsi debole e di avere difficoltà di respirazione.Subito dopo, il cittadino d’oltre Brennero andava in arresto cardio-respiratorio ed immediatamente i poliziotti, alternandosi tra loro, gli praticavano le manovre di rianimazione cardiopolmonare mediante l’utilizzo del defibrillatore e del pallone “Ambu”.Inoltre, provvedevano a richiedere la chiusura della pista attigua all’impianto, dove in breve tempo atterrava l’eliambulanza proveniente dall’ospedale di Bressanone.Giunti i soccorsi, lo sciatore riprendeva coscienza e, una volta stabilizzato, veniva trasportato a bordo dell’elicottero in direzione dell’ospedale San Maurizio di Bolzano.