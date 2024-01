Le Nozze Chimiche, uscito il singolo d'esordio dal titolo 'Viaggio di non ritorno'

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito oggi "Viaggio di non ritorno", il singolo d’esordio di Le Nozze Chimiche, edito da NOS Records, il nuovissimo progetto discografico di Giuseppe Chimenti, cantautore calabrese di adozione romana che dopo la lunga esperienza discografica con il nome Modì, con questa nuova avventura artistica inaugura un percorso musicale che unisce la canzone d'autore a sonorità elettroniche. Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito oggi "Viaggio di non ritorno", il singolo d’esordio di Le Nozze Chimiche, edito da NOS Records, il nuovissimo progetto discografico di Giuseppe Chimenti, cantautore calabrese di adozione romana che dopo la lunga esperienza discografica con il nome Modì, con questa nuova avventura artistica inaugura un percorso musicale che unisce la canzone d'autore a sonorità elettroniche.





Il singolo anticipa l’imminente uscita di "5", il primo LP di Le Nozze Chimiche, che porta la firma di Fabrizio Massara, ex componente (tastierista e arrangiatore) dei Baustelle, nelle vesti di produttore artistico.

"Viaggio di non ritorno" fonde e riassembla la canzone d'autore all’interno di una cavalcata electro-pop che evidenzia una godibilissima armonia tra testo e arrangiamento, combinata sapientemente a suoni mai invadenti.

Il brano, a forte vocazione introspettiva, descrive un viaggio interiore e fisico, un lungo incontro a scacchi tra la vita e la morte, che si perde in una realtà onirica e che mischia ricordi, nostalgia, vita vissuta, cambiamenti repentini e destabilizzanti, l'esperienza del dolore, e tutto quello che ne consegue.

Per quel che riguarda Giuseppe Chimenti, ha militato in numerose band romane come chitarrista fino al 2009, anno del suo debutto solista come Modì con l’EP Odio l’estate, stampato in vinile in tiratura limitata dal Circolo degli artisti. Sempre col progetto Modì ha pubblicato tre LP: "Il suicidio della formica" (2012), "Testa di balena" (2017), e "Tsunami" (2021), prodotto da Fabrizio Massara dei Baustelle.